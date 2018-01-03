Мер у Франції пропонує відмовитись від поцілунків при зустрічі

Копирайт изображения AFP Image caption Президент Франції Еммануель Макрон цілує мера Парижа Анн Ильдаго. Поцілунки при зустрічі у Франції звичне явище

Мер невеликого французького містечка Морето Од Пікар-Вольф підняла вкрай чутливе для Франції питання: наскільки допустимо дотримуватись традиції привітального поцілунку?

Дворазовий або триразовий поцілунок в щоку - "la bise" - традиційне і широко поширене у Франції вітання. Однак, мер Морето, де живе 415 людей - закликала французів відмовитися від цієї традиції.

Чиновниця розіслала листи своїм колегам - керівникам інших міст округу Гренобль на сході Франції, - в якому попросила їх утриматися від вітальних поцілунків.

З точки зору Пікар-Вольф, Франція готова перейти до оновленої норми етикету і повернутися до більш нейтрального - потиск руки.

У своєму листі мер оголосила, що сама тепер буде уникати поцілунків на ділових зустрічах. Вона також зізналася, що протягом багатьох місяців спеціально спізнювалася на наради, щоб не цілуватися зі своїми 73 колегами.

"З мене досить поцілунків з десятками людей. Я сподіваюся, моє рішення змусить зайвий раз замислитися над тим, що кожен має право сам вирішувати, цілуватися при зустрічі чи ні - неважливо, займає він або вона офіційну посаду, знаходиться на робочій зустрічі або в будь-який інший ситуації ", - написала Пікар-Вольф.

Вона також заявила, що завжди вважала дивною і неправильною французьку традицію цілувати ледь знайомих людей. На її думку, "la bise" - це ще одна форма дискримінації жінок.

"Чоловіки не цілуються при зустрічі, якщо тільки вони не близькі друзі. Це дрібниця, але ми стикаємося з цим кожен день, тому це ставить питання про гендерну рівноправність", - йдеться в листі мера.

Слова Пікар-Вольф спровокували бурхливу громадську дискусію. Багато жінок підтримали політика і заявили, що також хотіли б замінити "la bise" на потиск руки.

За словами Пікар-Вольф, вона отримала багато листів і від чоловіків. Вони зізнавалися, що також часто бувають не впевнені, що жінка правильно сприйме спробу поцілувати її в щоку при вітанні.