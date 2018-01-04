ЗМІ: у Сирії знищили сім російських літаків

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Російські ЗМІ повідомляють, що російську авіабазу Хмеймім у сирійській провінції Латакія обстріяли радикальні ісламісти.

За даними "Комерсанта", що посилається на два військово-дипломатичні джерела, інцидент стався 31 грудня. Про це ж, із посиланням на своє джерело, близьке до міністерства оборони Росії, повідомила газета "Ведомости".

У виданні зазначили, що під час нападу бойовиків неназваного угруповання, на російській базі знищили чотири бомбардувальники Су-24, два винищувачі Су-35С, один транспортник Ан-72, а також склад боєприпасів, який вибухнув від мінометного снаряда. За неофіційними даними, понад 10 військових могли постраждати.

Міністерство оборони Росії офіційно не повідомляв про такий інцидент і не коментував публікації у ЗМІ. Російське військове відомство повідомляло лише, що 31 грудня у Сирії розбився російський Мі-24, двоє льотчиків загинули. Військові зазначили, що катастрофа сталася з технічних причин. При цьому про інцидент стало офіційно відомо лише 3 січня.

Міністр оборони Сергій Шойгу раніше заявляв, що у російського угруповання в Сирії надійна протиповітряна оборона (ППО). "Не було допущено жодного факту порушення зон безпеки російських баз в Тартусі і Хмеймімі", - сказав тоді очільник військового відомства.

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Пан Шойгу також говорив, що комплекс "Панцир-С1" перехопив і знищив "16 безпілотних літальних апаратів, 53 снаряди реактивних систем залпового вогню". Де і коли відбулися обстріли, не уточнили.

Президент Путін наказав вивести російські війська із Сирії 11 грудня під час відвідин російської авіабази Хмеймім. За кілька днів до цього пан Шойгу доповів йому про "розгром" так званої "Ісламської держави".

Тоді ж оголосили, що й авіабаза, і пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ у порту Тартус функціонуватимуть надалі. Пізніше російські інформаційні агентства повідомляли про повернення російських бойових літаків на базові аеродроми, а також про прибуття військових до своїх частин.

Сергій Шойгу заявляв на колегії Міноборони, що з Сирії повернулися 42 літаки, в тому числі шість ракетоносців-бомбардувальників Ту-22, і чотири вертольоти (дані про авіацію, залучену в операції, офіційно теж не розголошували).

Росія почала військову операцію у Сирії 30 вересня 2015 року. За даними міноборони Росії, за цей час там загинули 39 російських військових.