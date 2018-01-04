Макрон боротиметься з фейками

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Президент Франції Еммануель Макрон оголосив новий закон про боротьбу із "фейковими новинами". Про це він заявив під час новорічного привітання преси.

Він сказав, що для соціальних мереж треба створити жорсткіші правила щодо вмісту, "особливо під час виборів".

Макрон додав, що фейки навмисно розмивають лінію між істиною та брехнею, підривають віру людей у ліберальну демократію.

Кореспонденти кажуть, що немає ніяких сумнівів в тому, що пан Макрон мав на увазі Росію, коли він зробив цю заяву.

Він вже заявляв про спроби Москви маніпулювати громадською думкою у Європі та США.

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"Захистити демократію"

Французький президент заявив, що поширення неправди у соціальних медіа зараз тепер стало можливим за кілька тисяч євро.

"Тисячі агітаційних акаунтів у соціальних мережах поширюються у всьому світі, на всіх мовах, щоб придушити політичних діячів, особистостей, громадських діячів, журналістів", - сказав він.

Він також заявив, що потрібно обмежувати кількість проплачених новинних кампаній у соціальних мережах.

"Ми будемо розвивати наш юридичний механізм для захисту демократичного життя від цих фейкових новин", - зазначив пан Макрон.

Французький регулятор з питань телебачення та радіо отримав додаткові повноваження, аби боротися "із будь-якою спробою дестабілізації телеканалів, які контролюють чи на які впливають іноземні держави".