Ураган в Європі: загинули троє

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Зимовий ураган "Елеонор" вдарив майже по всій Західній Європі, загинули троє людей.

Десятки тисяч людей залишилися без електроенергії, авіаперельоти скасовують.

Двоє людей потонули на узбережжі Іспанії, коли їх знесла величезна хвиля. Ще один чоловік загинув у французьких Альпах, на нього впало дерево.

Голландська влада вперше закрила всі п'ять основних морських бар'єрів, аби запобігти повеням. Згодом два знову відкрили.

В Амстердамі пориви вітру сягали 110 км/год. У місцевому аеропорту скасували сотні рейсів.

У Франціїї швидкість вітру була 147 км/год. П'ятнадцять людей постраждали по всій країні, чотири із них серйозно.

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У Парижі через сильний вітер закрили Ейфелеву вежу. Парки також закрили, щоб на людей не впали гілки з дерев.

У Швейцарії сильний вітер зіштовхнув потяг з рейок, восьмеро людей травмувалися. Біля 14 тисяч будинків у країні залишилися без електроенергії, поблизу міста Люцерн зафіксували пориви вітру до 195 км/год.

У кантоні Санкт-Галлен сильний вітер заблокував кілька людей на гірськолижному підйомнику, перевернув легкомоторний літак і зламав 13-метрову різдвяну ялинку в столиці Берні, передає Reuters.

Копирайт изображения AFP Image caption Уламки даху після шторму, на вулиці в Штутгарті, південному заході Німеччини

Буря пройшла майже по всій Німеччині, де їй дали ім'я "Бурглінд". Пориви вітру там сягали 120 км/год і призвели до перебоїв у роботі транспорту.

У Бельгії запровадили "помаранчевий" рівень небезпеки - передостанній з чотирьох. Влада просить жителів країни бути обережними і остерігатися предметів, які підняв вітер.

У Великій Британії тисячі будинків залишилися без електроенергії, через ураган також постраждало транспортне сполучення.