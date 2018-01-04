На Новий рік п'яний пасажир проїхався на таксі трьома країнами

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П'яний житель Осло проїхався на таксі Данією, Швецією, Норвегією та заплатив понад дві тисяч доларів за таксі.

Коли 40-річний чоловік дістався додому, то не зміг заплатити.

До того ж, у таксиста сів акумулятор, і він був вимушений викликати поліцію.

Поліція Осло знайшла чоловіка сплячим у своєму ліжку, але він погодився заплатити за свою подорож. Правоохоронці повідомили про це у Twitter.

За даними норвезької телекомпанії NRK, раніше чоловіка до відповідальності не притягали.

Скільки ж він проїхав

Поїздка з Копенгагена до Осло - це принаймні 600 км. Наступного разу чоловіку варто було б скористатися літаком.

А на допомогу водію таксі прибув евакуатор.