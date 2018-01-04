У ПАР зіштовхнувся потяг з вантажівкою: четверо загиблих

Копирайт изображения @ER24EMS Image caption За попередніми даними, вантажівка не зупинилася на перехресті, і в неї врізався потяг

У Південно-Африканській Республіці пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою, а потім загорівся. Четверо людей загинули, травмувалися 40, повідомили рятувальники.

На відео з місця інциденту видно, як горить один з вагонів поруч із вантажівкою та автомобілем, які перекинулися.

Також можна розгледіти евакуйованих пасажирів, які стояли зі своїм багажем на дорозі.

Зіткнення відбулося біля міста Крунстад у провінції Вільна держава, після того, як вантажівці не вдалося зупинитися на перехресті. Про це повідомив один з пасажирів місцевій пресі.

Водій вантажівки намагався втекти, але його зловила та заарештувала поліція, згадує пасажирка Сеіпаті Молецан у коментарі приватному каналу новин eCNA.

"Мене це так травмувало. Я шукала двері, щоб вискочити, але всі вони були замкнені... Раптом ми бачили дим, дим, дим", - додала пані Молецан.

На місці аварії працюють пожежники та медики. Рятувальники намагаються загасити вогонь.

Приватна служба екстреної допомоги компанії Netcare 911 повідомила, що в аварії загинули четверо людей, а 40 інших були поранені.

Потяг прямував із прибережного міста Порт-Елізабет до економічного центру країни Йоганнесбурга, коли трапилась аварія.