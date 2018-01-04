У Данії вкрали "найдорожчу в світі горілку"

Поліція Данії розслідує викрадення пляшки горілки, яку називають найдорожчою в світі та оцінюють у 1,3 мільйона доларів.

Пляшка була зроблена із золота й срібла, а її кришечка - інкрустована діамантами.

Вона була виставлена в копенгагенському барі як один із експонатів колекції горілок.

Власник закладу Браян Інгберг каже, що пляшка фігурувала в одній із серій політичного трилера "Картковий будинок". За сюжетом, російський президент подарував її американському колезі.

На камерах стеження видно, як невідомий, що вдерся у бар, розглядає полиці, потім швидко хапає пляшку й тікає.

Підозрюваний потрапив до бару у ніч проти вівторка. Поки неясно, зламав він замок чи мав ключ, каже поліція.

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Пан Інгберг розповів журналістам TV2, що позичив пляшку в Dartz Motor Company, яка базується в Латвії.

"Вона стояла у мене шість місяців, але більше її немає", - каже він.

За повідомленнями, цю горілку створив автовиробник "Руссо-Балт" на честь сторічного ювілею свого заводу.

Спереду пляшка декорована шкірою. Кришечка містить фігурку двоголового орла та інкрустована діамантами.

Засновник компанії Dartz Motor Company Леонард Янкелович сказав BBC, що сподівається повернути пляшку.