Австралія хоче стати топ-експортером канабісу

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Австралійський уряд заявив, що хоче зробити країну провідним експортером медичного канабісу в світі.

Влада хоче змінити законодавство, аби дозволити продавати цей продукт за кордон.

Раніше це вже зробили Канада і Нідерланди. Уругвай та Ізраїль також оголосили про подібні плани.

Міністр охорони здоров'я Грег Гант заявив, що зміни підуть на користь не лише підприємцям, а й пацієнтам всередині країни.

Австралія легалізувала вживання медичного канабісу в 2016 році. Але використовувати його в рекреаційних цілях незаконно.

"Наша мета дуже чітка: дати австралійським фермерам і виробникам найкращі можливості стати головними експортерами медичного канабісу в світі", - сказав пан Гант.

Відповідні зміни до законів має схвалити парламент. Це може статися вже в лютому, якщо влада отримає підтримку лейбористської опозиції.

За даними ЗМІ, уряд розширить перелік продуктів, які можна виготовляти, зокрема олії, пластирі, спреї, льодяники і таблетки.

Пан Гант каже, що нововведення піде на користь місцевим виробникам і пацієнтам.

Глобальний ринок медичного канабісу до 2025 року може сягнути 55 млрд доларів, підрахувала американська консультаційна компанія Grand View Research.

Цього тижня Каліфорнія легалізувала вживання канабісу в рекреаційних цілях.