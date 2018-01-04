Image caption Знайдені погруддя показали журналістам

Поліція знайшла бронзові бюсти Михайла Коцюбинського та Олександра Пушкіна, викрадені нещодавно в Чернігові.

Про це повідомляє позаштатний кореспондент BBC Україна. Також інформацію підтвердив у Facebook віце-мер міста.

Поліція обіцяє повідомили подробиці згодом.

Але народний депутат Сергій Березенко розповів, що бюсти знайшли біля міського парку пізно вночі.

100-кілограмове погруддя Коцюбинського зникло в ніч проти 18 грудня. А зранку 31 грудня стало відомо, що невідомі поцупили бюст Пушкіна.

Обидві крадіжки сталися під час снігопаду, розповідала наш кореспондент - тобто сніг замітав сліди.

Крім того, біля пам'ятника Коцюбинському виявили розкидану солому. Припускають, що зловмисники таким чином намагалися заглушити шум від падіння погруддя.

У поліції повідомляли, що перевіряли пункти прийому металобрухту по всій області, а також людей, яких раніше притягували до відповідальності за крадіжки металу.

Image caption Постамент, на якому стояло погруддя Коцюбинського

Справу взяло на контроль керівництво обласної поліції.

"Не виключається й версія крадіжок з метою збільшення градусу соціальної напруги. Особливо якщо пригадати ситуацію з викраденням бронзової скульптури Марка Бернеса у Ніжині, скоєним у травні минулого року. Тоді поліція відшукала пам'ятник схованим у ямі на околиці міста", - повідомляла поліція.

Справи було порушено за різними статтями. У випадку пам'ятника Пушкіну - про крадіжку, а у випадку Коцюбинського - про наругу над могилою.

Копирайт изображения Поліція Чернігівщини

Остання карається суворіше: в'язницею від чотирьох до семи років.

Могила Михайла Коцюбинського розташована в історичній частині Чернігова біля Іллінської церкви. Там його поховали ще 1913 року.

Це місце останнім часом неодноразово намагались понівечити. Зокрема, невідомі пошкодили огорожу навколо могили - виламали деякі елементи, імовірно, аби здати на металобрухт.

Пам'ятник Пушкіну встановили 25 вересня 1900 року - до сторіччя від дня народження поета, який двічі бував у Чернігові.