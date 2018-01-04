Десять мігрантів загинули у пожежі на взуттєвій фабриці в Росії

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Десять людей загинули внаслідок пожежі на взуттєвій фабриці в селищі Чернореченське Новосибірської області Росії. Про це повідомляє прес-служба уряду регіону.

На підприємстві працювало близько 30 людей, усі вони - мігранти.

Прес-служба Слідчого управління Слідчого комітету РФ в Новосибірській області повідомляє, що вогонь охопив площу у 2000 квадратних метрів у будівлі, де виробляли та зберігали взуття та матеріали для його виготовлення. Порушено кримінальну справу через нехтування правилами безпеки, що призвело до загибелі людей.

Генконсульство Китаю повідомило, що внаслідок пожежі на взуттєвій фабриці в Новосибірській області загинули сім громадян КНР та ще один постраждав, передає ТАСС.

Ймовірною причиною пожежі в прокуратурі Новосибірської області назвали замикання електропроводки.