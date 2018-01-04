Іран поскаржився в ООН: США втручаються у внутрішні справи

Копирайт изображения STR/AFP/Getty Images Image caption Протести студентів в Тегерані

Іран направив листа в ООН, в якому звинуватив США у втручанні у внутрішні справи країни. Зокрема, іранська сторона звертає увагу на "численні абсурдні твіти" керівництва США, які підштовхнули іранців до вчинення руйнівних дій, порушуючи міжнародне право.

В результаті шести днів протестів, які виникли в кількох містах Ірану через економічні проблеми, загинула 21 людина. Це найбільша хвиля протестів, яка відбулася після оскарження президентських виборів в країні в 2009 році.

Президент США Дональд Трамп схвалив ці протести й заявив, що США можуть запропонувати їх учасникам "велику підтримку".

"Така повага до людей Ірану, які намагаються позбутися корумпованого уряду. Ви побачите велику підтримку з боку США у відповідний час!", - написав Трамп у Twitter 3 січня.

Постійний представник Ірану в ООН Голямалі Хошру в своєму посланні заявив, що США раніше вже втручались у внутрішні справи Ірану. Проте, за його словами, нинішня адміністрація "перетинає всі межі порушення правил та принципів міжнародного права, яке регулює цивілізоване ведення міжнародних відносин".

Постійна представниця США в ООН Ніккі Гейлі напередодні назвала "повною нісенітницею" заяву Ірану про те, що сутички сталися через зовнішній вплив.

Копирайт изображения AFP Image caption Останніми днями в Ірані також пройшли мітинги на підтримку чинної влади

Протести в Ірані почалися 28 грудня 2017 року в Мешхеді - другому найбільшому місті країни.

Люди вийшли на вулиці, щоб висловити свій гнів через високі ціни, і спрямували свою лють проти президента Хасана Рухані. 52 людей заарештували за скандування "жорстких гасел".

Вже наступного дня, 29 грудня, протести поширилися на інші міста. В Керманшаху, Решті, Ісфахані та Кумі вийшли тисячі людей.