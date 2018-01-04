Туристи потрапили до лікарні, вдихнувши невідомий порошок

Копирайт изображения Getty Images

Дев'ять молодих туристів потрапили до лікарні австралійського міста Перт, вдихнувши порошок, який вони вважали кокаїном.

Троє залишаються в критичному стані.

Порошок вони взяли з посилки, адресованої іншій людині.

Після вдихання у молодих людей почалися припадки, параліч і галюцинації.

Тести показали, що порошок містить рецептурний препарат скополамін. За деякими даними, зловмисники можуть використовувати його для крадіжок чи зґвалтувань, одурманюючи жертву.

Що відомо про інцидент?

Туристи віком від 21 до 25 років зупинилися в помешканні у районі Вікторія Парк. Туди прийшов пакунок, адресований попередньому мешканцеві, розповів один із постраждалих журналістам.

Вони вирішили відкрити посилку і знайшли білий порошок в обгортці із написом "Scoop", розповів чоловік на ім'я Саймон.

Слово "scoop" може бути скороченням від "скополамін", який також називають гіосцином.

Подумавши, що це кокаїн, туристи поділили його на дев'ять частин і вдихнули. Після цього їх швидко паралізувало, і вони навіть не могли покликати на допомогу.

"Ми були безпорадні, нічого не могли зробити", - каже Саймон.

Тривогу підняли лише після того, як додому повернувся один із їхніх товаришів, який того вечора був у місті.

Сусіди були шоковані видовищем: як людей виносять із помешкання на ношах, а вони лежать без свідомості чи б'ються в припадках.

Двоє французів та один німець лишаються в реанімації на апараті життєзабезпечення, повідомили у лікарні.

"Я майже впевнений, що кілька з них померли б без медичного втручання", - розповів доктор Девід Маккатчен виданню West Australian.

"Вони мали галюцинації і значно прискорене серцебиття. Кількох довелося ввести в медикаментозну кому", - додав він.

Скороламін у невеликих дозах використовують при захитуваннях та болях у животі.

Але передозування препаратом може викликати параліч. А тому його можуть використовувати зловмисники для пограбувань чи сексуальних злочинів.

Кокаїн в Австралії є незаконним.