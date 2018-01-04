Герої "Ігор престолів" з’являться на марках

Копирайт изображения PA Image caption Поштові марки із зображенням героїв "Ігор престолів"

Герої з фільму "Ігри престолів" з’являться на поштових марках, повідомляє британська Королівська пошта.

Колекція з 15-ти марок має підкреслити внесок Британії у цей популярний американський серіал, знятий на основі книги Джорджа Р. Мартіна.

Серіал знімали здебільшого у Північній Ірландії, а актори, які зіграли головні ролі, - переважно з Ірландії та Британії.

Дейнеріс Таргарієн, Джон Сноу та Арія Старк вийдуть у першому наборі із загалом десяти персонажів фільму і будуть доступні в продажу вже у січні.

Саме цих героїв у фільмі зіграли британці - Емілія Кларк, Кіт Герінгтон та Мейсі Вільямс.

Також на марках з’являться інші британські зірки Ліна Гіді (зіграла Серсею Ланністер), Софі Тернет (Санса Старк) та Чарльз Денс (Тайвін Ланністер).

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Серед інших британських акторів, які представлені на марках, також Шон Бін, який зіграв Еддарда Старка, та Діана Рігг, яка зіграла Оленну Тірелл.

Завершують колекцію два персонажі, яких грають не британські актори, - Тіріон Ланністер (грає американець Пітер Дінклейдж) та Джейме Ланністер (у виконанні данського актора Ніколая Костера-Валдау).

Додатковий аркуш із п'ятьма марками містить зображення короля Ночі з його білими ходаками, гігантів, вовків, драконів та залізного трону.

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Зображення у колекції марок взяті з восьмого сезону і показують останні серії, які ще в розробці та будуть демонструватися компанією HBO у 2019 році.

Фанати стрічки можуть придбати марки у поштових відділеннях Британії з 23 січня або замовити через службу підтримки Королівської пошти.

Також можна оформити попереднє замовлення на веб-сайті Королівської пошти.

У 2015 році Королівська пошта відсвяткувала 50 років своєї програми спеціальних марок, запустивши веб-сайт з усіма 2663 дизайнами. Серед популярних, зокрема, "Зоряні війни" та "Гаррі Поттер".