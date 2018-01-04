Потік українців до ЄС потягом зріс у 5,5 разів

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205 тисяч пасажирів скористалися потягом за 11 місяців минулого року, щоб відвідати країни ЄС.

В порівнянні із 2016-м це в 5,5 разів більше - повідомляє офіційний сайт Укрзалізниці. Перевізник не вказує причин зростання пасажиропотоку до країн Європейського союзу, однак від червня 2017 року ЄС скасував візовий режим для громадян України з біометричними паспортами.

У повідомленні також ідеться, що у 2017-му році Україна розширила мережу маршрутів.

Українці мають змогу подорожувати залізницею до семи країн ЄС, а саме до Угорщини, Польщі, Словаччини, Болгарії, Румунії, Австрії, а до Чехії - з пересадкою на станції Кошице.

Додаткові потяги в напрямку ЄС: Київ — Кошице (2 безпересадкові вагони у складі поїзда №13/14 Київ-Ужгород, далі поїздами Словацьких залізниць до Праги та Братислави),

Київ —Будапешт —Відень (щоденно, безпересадковий вагон у складі поїзда №749/145 Київ-Львів-Чоп, далі поїздами Угорських залізниць).

Київ — Бухарест (1 раз на тиждень, безпересадковий вагон у складі поїзда №117/118 Київ-Чернівці),

Київ — Варна (курсує влітку, безпересадковий вагон у складі поїзда Білоруської залізниці).

Зараз у відомстві відпрацьовують нормативні та технічні питання, щоб запровадити продаж квитків на міжнародні маршрути через інтернет.

Окрім того, через збільшення потоку українців до ЄС Укрзалізниця збільшить кількість міжнародних кас на "Донецькій залізниці".

Про це у мережі Twitter повідомив в.о. голови правління товариства Євген Кравцов.

Так додаткові каси з’являться у Маріуполі, Краматорську, Слов’янську, Покровську, Рубіжному та Лисичанську.

У середині грудня прес-служба Держприкордонслужби повідомляла, що за півроку "безвізу" ним скористалися 355 тисяч українців.

При цьому понад 128 тисяч українців використовували для подорожей авіаційний транспорт, 227 тисяч подорожували автомобілями і залізницею, незначна кількість громадян прямувала через морські пункти пропуску.

Найбільше українці прямували через кордон з Польщею та Румунією - майже 90 тисяч і 65 тисяч людей, відповідно.

Загалом спільний кордон з ЄС перетнули 64% "безвізовиків".

Представництво ЄС в Україні також інформувало у грудні, що українці близько 11 млн разів перетнули кордони з країнами ЄС за перші півроку набуття чинності безвізу, що на 15% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

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Безвізовий режим для громадян України з біометричними паспортами набув чинності 11 червня 2017 року для всіх країн ЄС (за винятком Великої Британії та Ірландії), а також для Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.