Адвокати Трампа хочуть зупинити публікацію викривальної книги
Адвокати президента США Дональда Трампа намагаються не допустити публікацію книги, в якій містяться сенсаційні подробиці його президентства, повідомили американські ЗМІ.
У повідомленні, направленому автору, журналісту Майклу Волффу і його книговидавцеві, міститься вимога негайно припинити подальшу публікацію книги, її продаж і поширення.
Книга "Вогонь і лють: у коридорах Білого дому Трампа" мала надійти у продаж наступного вівторка.
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У книзі серед іншого наводяться інтерв'ю колишнього головного стратега Білого дому Стіва Беннона, який зробив безліч неприємних для Трампа заяв.
Наприклад, Беннон назвав зустріч між сином Трампа і групою росіян напередодні президентських виборів 2016 року "зрадою". Цю зустріч у рамках розслідування про можливе втручання Росії в американські вибори зараз вивчає спеціальний прокурор Роберт Мюллер.
Раніше, коли стало відомо про гострі заяви Беннона, Трамп сказав, що той "збожеволів", щойно втратив роботу в Білому домі.
Виступаючи по радіо в середу, Беннон відповів на критику, назвавши Трампа великою людиною, і додав, що буде його підтримувати "щодня".
Що кажуть адвокати?
Адвокати Трампа в офіційному повідомленні стверджують, що розглядають можливість звернення до суду з позовом за звинуваченням у наклепі, повідомляє Washington Post.
За інформацією ABC News, в повідомленні також зазначається, що книга, імовірно, не містить джерел багатьох найбільш суперечливих тверджень.
Ні Майкл Волфф, ні видавець Henry Holt and Co Inc поки не коментували цю інформацію.
У книзі Волффа наводяться сенсаційні заяви, серед яких:
- Команда Трампа була шокована і налякана, коли з'ясувалося, що він переміг
- Його дружина Меланія в ніч підрахунку голосів ридала - "і не від щастя"
- Трамп був злий, що головні знаменитості проігнорували його інавгурацію
- Потрапивши в Білий дім, президент вирішив, що він його дратує і навіть трохи лякає
- Іванка Трамп глузувала зі стилю зачіски батька і часто розповідала друзям, як він цього добивається
Книга, як сказано в повідомленнях, була написана на основі 200 інтерв'ю.
Що на все це каже адміністрація Трампа?
"Стів Беннон ніяк не пов'язаний з моїм президентством", - заявив Трамп.
Його прес-секретарка Сара Сандерс назвала книгу "брудною таблоїдною вигадкою", яка, за її словами, наповнена брехливою і недостовірною інформацією, отриманою у людей, які не мають доступу до президента або впливу в Білому домі.
Представниця Меланії Трамп підкреслила, що вона всіляко підтримувала висунення чоловіка в президенти. "Вона не сумнівалася, що він переможе, і була щаслива, коли це трапилося", - заявила вона.
У четвер Білий дім офіційно оголосив про заборону персональних електронних пристроїв, в тому числі мобільних телефонів в Західному крилі будівлі, пояснивши це міркуваннями безпеки.