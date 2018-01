Адвокати Трампа хочуть зупинити публікацію викривальної книги

Копирайт изображения Reuters

Адвокати президента США Дональда Трампа намагаються не допустити публікацію книги, в якій містяться сенсаційні подробиці його президентства, повідомили американські ЗМІ.

У повідомленні, направленому автору, журналісту Майклу Волффу і його книговидавцеві, міститься вимога негайно припинити подальшу публікацію книги, її продаж і поширення.

Книга "Вогонь і лють: у коридорах Білого дому Трампа" мала надійти у продаж наступного вівторка.

У книзі серед іншого наводяться інтерв'ю колишнього головного стратега Білого дому Стіва Беннона, який зробив безліч неприємних для Трампа заяв.

Наприклад, Беннон назвав зустріч між сином Трампа і групою росіян напередодні президентських виборів 2016 року "зрадою". Цю зустріч у рамках розслідування про можливе втручання Росії в американські вибори зараз вивчає спеціальний прокурор Роберт Мюллер.

Раніше, коли стало відомо про гострі заяви Беннона, Трамп сказав, що той "збожеволів", щойно втратив роботу в Білому домі.

Виступаючи по радіо в середу, Беннон відповів на критику, назвавши Трампа великою людиною, і додав, що буде його підтримувати "щодня".

Що кажуть адвокати?

Адвокати Трампа в офіційному повідомленні стверджують, що розглядають можливість звернення до суду з позовом за звинуваченням у наклепі, повідомляє Washington Post.

Копирайт изображения Amazon

За інформацією ABC News, в повідомленні також зазначається, що книга, імовірно, не містить джерел багатьох найбільш суперечливих тверджень.

Ні Майкл Волфф, ні видавець Henry Holt and Co Inc поки не коментували цю інформацію.

Копирайт изображения AFP / Getty Image caption Кілька розділів присвячені Меланії і Іванці Трамп

У книзі Волффа наводяться сенсаційні заяви, серед яких:

Команда Трампа була шокована і налякана, коли з'ясувалося, що він переміг

Його дружина Меланія в ніч підрахунку голосів ридала - "і не від щастя"

Трамп був злий, що головні знаменитості проігнорували його інавгурацію

Потрапивши в Білий дім, президент вирішив, що він його дратує і навіть трохи лякає

Іванка Трамп глузувала зі стилю зачіски батька і часто розповідала друзям, як він цього добивається

Книга, як сказано в повідомленнях, була написана на основі 200 інтерв'ю.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Стів Беннон був головним стратегом в команді Трампа

Що на все це каже адміністрація Трампа?

"Стів Беннон ніяк не пов'язаний з моїм президентством", - заявив Трамп.

Його прес-секретарка Сара Сандерс назвала книгу "брудною таблоїдною вигадкою", яка, за її словами, наповнена брехливою ​​і недостовірною інформацією, отриманою у людей, які не мають доступу до президента або впливу в Білому домі.

Представниця Меланії Трамп підкреслила, що вона всіляко підтримувала висунення чоловіка в президенти. "Вона не сумнівалася, що він переможе, і була щаслива, коли це трапилося", - заявила вона.

У четвер Білий дім офіційно оголосив про заборону персональних електронних пристроїв, в тому числі мобільних телефонів в Західному крилі будівлі, пояснивши це міркуваннями безпеки.