Залізнична катастрофа в ПАР: багато жертв

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Вантажівка не зупинилася на залізничному переїзді

Рятувальники в ПАР повідомили, що пасажирський потяг загорівся після зіткнення з вантажівкою на залізничному переїзді, внаслідок чого загинуло щонайменше 18 людей, а ще 268 травмовані.

Деякі тіла "обгоріли до невпізнання", повідомив місцевий урядовець інформаційному сайту Times Live.

Відео з місця катастрофи показують, як пожежа лютує в одному вагоні потяга, що лежить поруч із розчавленим автомобілем і розбитою вантажівкою.

Евакуйовані пасажири потяга стояли з багажем на узбіччі, спостерігаючи за зусиллями рятувальників.

Катастрофа сталася поблизу міста Кроонстад у провінції Фрі-Стейт ("Вільна держава"), коли вантажівка не зупинилася на переїзді, розповів місцевим ЗМІ один із очевидців.

На час катастрофи в потягу було майже 700 людей, повідомляє кореспондент BBC.

"Вони не вижили"

Водій вантажівки намагався втекти, але його затримала поліція, розповіла приватному телеканалу eCNA пасажирка Сейпаті Молетсане.

За її словами, поранених найбільше у перших двох вагонах.

"Я була така нажахана, що не знала, що робити, я шукала двері, щоб вискочити. Всі двері були замкнені... Раптом ми побачили дим, багато диму", сказала пані Молетсане.

Відео пожежі поширили користувачі Twitter.

На місце прибули рятувальники і пожежники, які намагалися загасити вогонь.

Цей потяг їхав із портового міста Порт-Елізабет до комерційної столиці ПАР Йоганнесбурга.

Чиновники побоюються, що число загиблих може зрости, повідомляє кореспондент BBC у Йоганнесбурзі Лебо Дісеко.