Росія визнала загибель двох військових під час обстрілу бази в Сирії

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Російське міноборони підтвердило повідомлення ЗМІ про обстріл 31 грудня авіабази Хмеймім у Сирії, але заперечило, що сім військових літаків знищили.

Під час обстрілу бази загинули двоє російських військових, повідомили у відомстві.

Там уточнили, що 31 грудня мобільна група бойовиків обстріляла базу з мінометів.

"Сирійські органи безпеки вчиняють заходи щодо пошуку і знищення причетних до атаки бойовиків, а також посилення режиму охорони прилеглої до авіабази території", - заявили в Міноборони.

У відомстві назвали "фейком" повідомлення газети "Комерсант" про "фактичне знищення" семи російських військових літаків під час обстрілу.

Там заявили, що російська авіагрупа в Сирії перебуває у боєготовності і "продовжує виконувати всі завдання".

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що російську авіабазу Хмеймім у сирійській провінції Латакія обстріляли з мінометів радикальні ісламісти.

За даними "Комерсанта", що посилається на два військово-дипломатичні джерела, інцидент стався 31 грудня. Про це ж, із посиланням на своє джерело, близьке до міністерства оборони Росії, повідомила газета "Ведомости".

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У виданні "Комерсант" зазначили, що під час нападу бойовиків неназваного угруповання, на російській базі знищили чотири бомбардувальники Су-24, два винищувачі Су-35С, один транспортник Ан-72, а також склад боєприпасів, який вибухнув від мінометного снаряда. За неофіційними даними, понад 10 військових могли постраждати.

Раніше міноборони Росії офіційно повідомляло лише, що 31 грудня у Сирії розбився російський Мі-24, двоє льотчиків загинули. Військові зазначили, що катастрофа сталася з технічних причин. При цьому про інцидент стало офіційно відомо лише 3 січня.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Російський міністр оборони Сергій Шойгу та президент Володимир Путін

Міністр оборони Сергій Шойгу раніше заявляв, що у російського угруповання в Сирії надійна протиповітряна оборона (ППО). "Не було допущено жодного факту порушення зон безпеки російських баз в Тартусі і Хмеймімі", - сказав тоді очільник військового відомства.

Пан Шойгу також говорив, що комплекс "Панцир-С1" перехопив і знищив "16 безпілотних літальних апаратів, 53 снаряди реактивних систем залпового вогню". Де і коли відбулися обстріли, не уточнили.

Президент Путін наказав вивести російські війська із Сирії 11 грудня під час відвідин російської авіабази Хмеймім. За кілька днів до цього пан Шойгу доповів йому про "розгром" так званої "Ісламської держави".

Тоді ж оголосили, що й авіабаза, і пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ у порту Тартус функціонуватимуть надалі. Пізніше російські інформаційні агентства повідомляли про повернення російських бойових літаків на базові аеродроми, а також про прибуття військових до своїх частин.

Сергій Шойгу заявляв на колегії Міноборони, що з Сирії повернулися 42 літаки, в тому числі шість ракетоносців-бомбардувальників Ту-22, і чотири вертольоти (дані про авіацію, залучену в операції, офіційно теж не розголошували).

Офіційна кількість втрат у російських збройних силах у Сирії зросла до 47 осіб. Бійці приватних військових компаній з Росії, які загинули в Сирії, про які повідомляли ЗМІ, не враховувалися.

На початку серпня 2017 року агентство Reuters оприлюднило розслідування, у якому підрахувало, що з початку російського втручання в 2015 році, в Сирії загинули щонайменше 76 громадян Росії. Відтоді ця цифра зросла.