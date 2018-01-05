Автор книги про Трампа: до президента "немає довіри"

Автор контроверсійної книги про прихід Дональда Трампа до Білого дому заявив, що президент США не користується довірою, а його співробітники "кажуть, що він як дитина".

"У нього є необхідність у негайному винагородженні", - заявив Майкл Волфф в ефірі програми Today на NBC.

"Ця людина не читає, не слухає", - вважає автор книги.

Реакція Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що сенсаційна книга журналіста Майкл Волффа "повна брехні".

Зокрема, у книзі сказано, що пан Трамп не розраховував виграти вибори і був украй здивований своєю перемогою.

Також там описують, що колишній помічник пана Трампа Стів Беннон називав "зрадницькою" зустріч сина Трампа з росіянами, які пропонували компромат на Гілларі Клінтон.

Адвокати пана Трампа намагалися заборонити публікацію книги "Вогонь і лють: у коридорах Білого дому Трампа".

Але книга вже надійшла у продаж.