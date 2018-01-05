Apple визнала вразливість своїх пристроїв

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Apple заявила, що всі чіпи її айфонів, айпедів та комп'ютерів Mac мають дві критичні вади.

Цього тижня стало відомо, що великі технологічні компанії намагаються виправити вади під умовними назвами Meltdown і Spectre, які дозволяють хакерам викрадати дані.

Apple заявила, що вона вже випустила деякі патчі, аби виправити ситуацію, хоча жодних доказів того, що хакери використали ці вади поки що немає.

Тим не менше, компанія порадила користувачам завантажувати софт лише з надійних джерел, щоб уникнути шкідливих програм.

Користувачі Mac часто вважають, що їхні пристрої та операційні системи менш вразливі до проблем безпеки, ніж, наприклад, телефони на Android або комп'ютери на Microsoft.

Однак вади Meltdown і Spectre мають усі сучасні комп'ютерні мікросхеми, вироблені компаніями Intel та ARM. Разом ці фірми забезпечують чіпами практично весь світовий комп'ютерний ринок.

"Вражені усі системи Mac та пристрої iOS, але зараз не існує жодних даних про використання цих вад, що б позначилося на клієнтах", - заявила Apple у блозі на цю тему.

"Ці проблеми є в усіх сучасних процесорах і вразили практично всі обчислювальні пристрої та операційні системи", - додала компанія.

Apple каже, що вже випустила "пом'якшувачі ризиків" проти Meltdown у своєму останньому оновленні для операційних систем iPhone, iPad, MacBook та iMac.

Патчі проти Spectre у вигляді оновлення веб-браузера Safari будуть випущені "в найближчі дні".

Google та Microsoft раніше також заявили, що їхні пристрої вразливі через ці вади.