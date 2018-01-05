Суд у Грузії заочно засудив Саакашвілі до трьох років

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Суд у Тбілісі 5 січня заочно засудив Міхеіла Саакашвілі до трьох років позбавлення волі за зловживання службовим становищем на посаді президента Грузії.

Вирок оголосили у справі, яка стосується вбивства 2006 року працівника "Об'єднаного банку Грузії" Сандро Гіргвліані.

Адвокат Саакашвілі заявив, що він ознайомився зі справою і не знайшов жодних доказів, які б підтверджували провину його клієнта.

Сам пан Саакашвілі каже, що ця справа є політично мотивованою.

Звинувачення пред'явили Саакашвілі ще в 2014 році. За даними грузинських слідчих, у 2006 році президент Саакашвілі, керівництво МВС Грузії та інші посадові особи "приховали злочин, сфальсифікували слідство, а також сприяли уникненню відповідальності" в справі Гіргвліані.

"Незаконний вирок"

Копирайт изображения EPA Image caption Генпрокуратура та СБУ звинувачують пана Саакашвілі у сприянні злочинним організаціям

Після оголошення вироку пан Саакашвілі написав в своєму Facebook, що вважає цей процес політично мотивованим і що українська та грузинська влади "діють синхронно і в повній координації".

"Вирок" грузинського суду, що перебувають під повним контролем найбільшого приватного акціонера Газпрому Іванішвілі, відносно мене - повністю незаконний і суперечить всім міжнародним, національним нормам та здоровому глузду", - сказав пан Саакашвілі.

Пан Саакашвілі залишив Грузію в 2013 році, перебував у США, потім - в Україні.

В травні 2015 року він отримав громадянство України.

Пізніше український президент Петро Порошенко позбавив пан Саакашвілі громадянства, а в грудні Генпрокуратура та СБУ заявили про розслідування справи про сприяння Міхеіла Саакашвілі злочинним організаціям.

Як заявив генпрокурор Юрій Луценко, протестні акції Саакашвілі в Києві фінансував Сергій Курченко - український бізнесмен, який втік до Росії після повалення Віктора Януковича.

Основою для відкриття справи, як випливає зі слів генпрокурора, стала низка перехоплених телефонних розмов і діалогів, які записували прихованою камерою, між "правою рукою" Саакашвілі Северіоном Дангадзе, "правою рукою" Сергія Курченка Олександром, прізвище якого не називають в інтересах слідства, а також самим паном Саакашвілі й паном Курченком.

Сам пан Саакашвілі відкидає звинувачення та називає претензії на свою адресу "брехнею" й "підтасовуванням".