Копирайт изображения ASIF HASSAN Image caption Антиамериканський протест в Карачі через критику Трампом Пакистану

США скорочують майже всю допомогу в сфері безпеки для Пакистану, заявивши, що країна провалила боротьбу з терористичними угрупованнями, які діють на її території.

У Держдепартаменті оголосили, що допомога не відновиться, доки Ісламабад не вживе заходів проти терористичної мережі Хаккані та афганського Талібану.

Раніше цього тижня, президент США Дональд Трамп звинуватив Пакистан в брехні та намаганні ввести США в оману.

Пакистан різко заперечив звинувачення США, свого ключового союзника. Заяви американських чиновників там назвали "незрозумілими" і такими, що "зводять нанівець десятиріччя жертв, принесених пакистанською нацією".

Позицію США підтримали Індія та Афганістан, проте Китай, який інвестував десятки мільярдів доларів у Пакистан, виступив на захист Ісламабаду.

Адміністрація Трампа вже відклала передачу Пакистану військової допомоги на понад 255 мільйонів доларів.

Оголосивши про обмеження, речниця Держдепу Гізер Нойєрт заявила, що вона ще не може оцінити, наскільки було скорочено допомогу. Вона повідомила, що афганський Талібан та мережа Хаккані "дестабілізували регіон та атакують американських співробітників".

У четвер США також включили Пакистан у спеціальний список спостереження через "серйозні порушення релігійної свободи".

Тривалі претензії

Барбара Плет Ашер, кореспондент BBC News в Держдепартаменті

США та інші країни довго скаржилися, що Пакистан надає прихисток афганським талібам та їхнім союзникам - терористичній мережі Хаккані, дозволяючи їм чинити атаки через кордон.

Пакистан неохоче приєднався до війни США проти терору після атак 11 вересня і отримав за це мільярди доларів допомоги. Через деякий час фінансування зменшилося, але непрості відносини двох країн тривали, оскільки США потребували співпраці з Пакистаном.

Пакистанці заявляють, що вони несуть великі втрати через тривалу війну проти ісламістських мереж, і вони розлючені через те, що президент Трамп не віддав належне ролі, яку вони відіграють.

Хто ці бойовики, в підтримці яких звинувачують Пакистан

Мережа Хаккані - угруповання бойовиків, яке зосереджує свою діяльність переважно у сусідньому Афганістані. Ця країна роками жаліється на те, що Пакистан дозволяє угрупованню безперешкодно діяти на своїй землі через кордон.

Угруповання Хаккані пов'язане з афганським Талібаном - радикальним ісламістським рухом, який є головним викликом для афганської влади.

І мережа Хаккані, і афганський Талібан почали атаки в Афганістані, які призвели до загибелі американських військових. Американські чиновники давно стверджували, що Пакистан, особливо його розвідка, надає прихисток бойовикам.

The New York Times повідомила, що пакистанська влада не надала в минулому році доступ американським чиновникам до одного з членів мережі Хаккані, який міг надати інформацію про американського заручника.

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 січня 2018 р.

"Сполучені Штати нерозумно надали Пакистану понад 33 мільярди доларів допомоги протягом останніх 15 років, а вони не дали нам нічого, крім обману і брехні, вважаючи наших лідерів дурнями. Вони надають прихисток терористам, на яких ми полюємо в Афганістані, а нам майже ніяк не допомагають. Ніколи більше!" - твіт Трампа.

Чому Пакистан підтримує ці групи?

Пакистан тривалий час звинувачують у використанні афганського Талібану для просування власних зовнішньополітичних інтересів в Афганістані. Його розвідка почала фінансувати та навчати бойовиків в Афганістані після радянського вторгнення 1979 року.

Копирайт изображения EPA Image caption Пакистан є ключовим союзником США, але останніми місяцями їхні відносини погіршилися

З 2001 року Пакистан дозволив використовувати свою територію для підтримки військ міжнародної коаліції під час війни в Афганістані. Він також співпрацював із Заходом у боротьбі з деякими терористичними угрупованнями, такими як Аль-Кайда. Втім, експерти стверджують, що країна і далі надає притулок та допомогу афганським бойовикам.

Мета Пакистану - зменшити в Афганістані вплив Індії - свого головного регіонального супротивника.