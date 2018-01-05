Тайська клініка здивувала пропозицією відбілити пеніс

Копирайт изображения LeLuxHospital Image caption Влада Таїланду попереджає про ризики процедури

В Таїланді великої популярності набрала пропозиція з відбілювання пеніса, яку розмістила в інтернеті одна з місцевих клінік.

Процедура відбілювання не є новою в багатьох країнах Азії, де темніша шкіра нерідко пов'язана з гіршою та менш оплачуваною роботою.

Одна з клінік розмістила в Facebook пост, де пропонує процедуру відбілювання пеніса. Цей допис отримав 19 тис. репостів за два дні.

Міністерство охорони здоров'я Таїланду вже попередило про небезпеки від цієї процедури.

"Навіщо?"

Коментарі про цю пропозицію різні - від критики до жартів. Деякі користувачі запитують "Навіщо?", інші пропонують "Його можна використати як ліхтарик. Нехай сяє!".

Менеджер з маркетингу лікарні Lelux, яка пропонує медичну процедуру, Попол Тансакул повідомив BBC, що таку послугу презентували чотири місяці тому. "Пацієнти почали питати про відбілювання пеніса, тож через місяць ми почали медичні процедури", - пояснив він.

Вартість лазерної процедури становить 650 доларів за п'ять сеансів. Клініка вже має в середньому 20-30 пацієнтів на місяць з таких країн, як М'янма, Камбоджа та Китай.

"Ця процедура популярна серед геїв та трансвеститів, які добре піклуються про свої інтимні частини тіла. Вони хочуть добре виглядати у всіх аспектах", - пояснив пан Тансакул.

Копирайт изображения LeluxHospital Image caption Відбілювання шкіри - процедура не нова, а пеніса - так

Які ризики?

Міністерство охорони здоров'я Таїланду вже відреагувало на підвищену увагу до цієї пропозиції. Там попередили про можливі побічні ефекти, такі як біль, запалення, шрами або навіть вплив на репродуктивну систему та сексуальне життя.

"Лазерне відбілювання пеніса не є необхідним, потребує грошей і може дати більше негативних ефектів, ніж позитивних", - йдеться в заяві міністерства.

Расизм в рекламі

Відбілювання шкіри стало популярною тенденцією в Південно-Східній Азії в останні десятиліття. Тайська клініка Lelux повідомляє, що понад 50% їхніх пацієнтів приходять саме на такі процедури.

Вже існує велика кількість препаратів по відбілюванню шкіри, реклама яких викликала певні суперечки в суспільстві.

Image caption Реклама продукції для відбілювання збурила соцмережі через расизм

Наприклад, в громадському транспорті Бангкока розміщена реклама крему для відбілювання шкіри з підписом "Тут можуть сидіти лише білі люди".

Ще одна тайська косметична компанія змушена була зняти свою відеорекламу продукції з відбілювання шкіри після того, як соцмережі звинуватили її в расизмі. В цій рекламі відома актриса пов'язала власний успіх з кольором своєї шкіри.

Повідомили Андреас Ілмер, Нанчанок Вонгсамут і Таньярат Доксон