Онука королеви чекає другу дитину

Копирайт изображения PA Image caption Зара Тиндалл з чоловіком Майком і дочкою Мією

Влітку на світ з'явиться 19-й претендент на британський престол і сьомий правнук королеви Єлизавети II.

Внучка королеви Зара і її чоловік Майк Тіндалл чекають другу дитину, повідомила речниця подружжя.

Єлизавета ІІ та члени королівської сім'ї дуже задоволені цією новиною, сказано в заяві Букінгемського палацу.

У парі вже є трирічна дочка Мія.

Сьомий правнук королеви має народитися влітку і стане 19-м у черзі спадкоємців престолу - слідом за третьою дитиною принца Вільяма та герцогині Кембриджської, що має народитися в квітні.

36-річна Зара - дочка принцеси Анни і її першого чоловіка, капітана Марка Філліпса.

Вона професійно займається кінним спортом. На Олімпійських іграх 2012 року Зара здобула срібну медаль у складі національної збірної.

Копирайт изображения Reuters Image caption В 2011 році Зара (в центрі) вийшла заміж за колишнього капітана збірної Англії з регбі Майкла Тіндалла

В 2011 році Зара вийшла заміж за колишнього капітана збірної Англії з регбі Майкла Тіндалла.

35-річний Майкл Тіндалл, який у 2003 році виграв чемпіонат світу з регбі в складі англійської збірної, не має королівських титулів і, на відміну від деяких інших членів королівської сім'ї, до нього не звертаються "ваша високість".

В своїй різдвяній промові королева сказала, що з нетерпінням чекає появи нових членів сім'ї в новому році.

Окрім народження дітей, королівська сім'я в найближчому майбутньому чекає на ще одне велике свято: одруження принца Гаррі та Меган Маркл 19 травня.