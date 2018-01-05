У США і Канаді лютують рекордні снігопади і морози

Копирайт изображения Getty Images Image caption Причиною екстремальної погоди став "циклон-бомба"

Східне узбережжя США скули рекордні морози. Напередодні на значній території узбережжя пройшов інтенсивний снігопад, спричинений циклоном, який синоптики назвали "циклоном-бомбою". Сніг випав навіть у південному штаті Флорида.

У деяких районах США і Канади, як очікується, температура може впасти до -29 градусів, повідомила Національна метеорологічна служба.

У канадській провінції Нова Шотландія через сильний вітер без електрики залишилися десятки тисяч людей.

Велетенські штормові хвилі частково підтопили деякі області узбережжя Нової Англії (американського регіону, до якого входять штати Коннектикут, Мен, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Род-Айленд і Вермонт).

Екстремальна погода стала причиною загибелі 19 осіб у США і двох людей у Канаді.

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Смерті були зареєстровані в Північній Кароліні, Вісконсині, Кентуккі і Техасі. Більшість фатальностей стали наслідком автомобільних аварій і сильного холоду.

За прогнозами синоптиків, температура в найближчі кілька днів знижуватиметься через холодне арктичне повітря, яке рухається в бік атлантичного узбережжя США.

Національна метеорологічна служба заявила: "Через прихід арктичного повітря середні температури на північному сході США будуть нижчими за звичайні показників на 20-30 градусів за Фаренгейтом. Можливо, подекуди будуть побиті температурні рекорди".

За словами експертів, так званий "циклон-бомба" сформувався і набрав силу в районі Карибського моря.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У деяких районах теспература впаде до -29 градусів

У п'ятницю були скасовані 1200 авіарейсів, тоді як напередодні цей показник склав 4000.

Поліція штату Індіана жартома видала ордер на арешт головного персонажа діснеєвського мультфільму "Холодне серце".

Королева Ельза розшукується за безперервне заподіяння незручностей оточуючим, йдеться в прес-релізі поліцейського департаменту.

Масові відключення електроенергії в Канаді

Атлантичне узбережжя Канади і її центральну частину вразив сильний сніговий шторм.

У провінціях Нью-Брансвік і Ньюфаундленд і Лабрадор оголошено як штормове попередження, так і попередження про сильний снігопад.

Енергетична компанія Nova Scotia Power повідомила, що в провінції Нова Шотландія через сильний вітер, швидкість якого досягала 140 км/год, приблизно 125 тис. клієнтів компанії залишилися без електрики.

Про перебої з подачею електроенергії повідомили також в провінціях Нью-Брансвік і Ньюфаундленд.

В Онтаріо і Квебеку оголошено попередження через аномальні холоди.

У Квебеку також готуються до снігопадів, поривчастого вітру і штормових приливів.

Копирайт изображения EPA Image caption Узбережні райони штату Массачусетс підтопило

У штаті Массачусетс випало понад 30 см снігу.

Мареограф у бухті Бостона, який використовується для вимірювання коливання рівня моря, зафіксував рекордний показник - збільшення на 4 м 60 см. Такий результат там був відзначений лише одного разу - під час снігопаду 1978 року.

В результаті підтоплення в Бостоні постраждали приморський квартал і станція метро. Мер міста Марті Волш поклав відповідальність за події на глобальне потепління.

"Якщо хтось хоче поставити під сумнів глобальне потепління, подивіться, де знаходяться зони підтоплення", - сказав він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Бостоні випало понад 30 см снігу

Енергетичні компанії на Східному узбережжі США і Канади в разі виникнення проблем з опаленням радять жителям покинути свої будинки і шукати притулку деінде.

Через шторм були закриті сотні шкіл і підприємств у Нью-Йорку, Філадельфії, Бостоні, в Північній і Південній Кароліні, Меріленді і Вірджинії.

Жителі Нью-Йорка почали панічно змітати з прилавків магазинів молоко, яйця, капусту ще до приходу шторму, повідомила газета New York Times.

Сніг випав і на півдні США в штаті Флорида, де через холод ігуани почали замерзати і падати з дерев.