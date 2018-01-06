Доба в АТО: обстріли тривають, один поранений

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Повного дотримання режиму припинення вогню на Донбасі через обстріли з боку непідконтрольних Києву територій немає, - повідомляє прес-центр штабу АТО.

За повідмоленням, бойовики і надалі обстрілюють позиції ЗСУ із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів, великокаліберних кулеметів.

Під час одного з обстрілів український військовий отримав поранення. Його вчасно доправили до лікарні, і, за повідомленням штабу АТО, нині його життя у безпеці.

У той таки час, як наголошують у штабі АТО, "українські військові вогонь у відповідь не відкривали, у повній мірі дотримуючись домовленостей Тристоронньої контактної групи про новорічно-різдвяне перемир'я".

21 грудня Тристороння контактна група у Мінську вирішила запровадити "всеосяжне, стійке, безстрокове припинення вогню напередодні новорічних свят, починаючи з 00.00 24 грудня 2016 року".