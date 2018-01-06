Держсекретар США каже, що не сумнівається у розумовому здоров'ї президента США

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption ЗМІ повідомляли, що Тіллерсон назвав Трампа "бовдуром"

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що ніколи не мав сумнівів щодо ментального здоров'я президента Дональда Трампа.

Так він прокоментував публікацію контроверсійної книги про нинішнього президента США, автор якої твердить, що підлеглі приймають Трампа "як дитину".

В інтерв'ю CNN пан Тіллерсон заявив: "У мене немає жодних підстав піддавати сумніву його ментальну придатність". Він також додав, що пан Трамп "не схожий на звичайних президентів, як раніше".

"Гадаю, це визнають усі. І це також пояснює, чому американці обрали його", - заявив пан Тіллерсон.

Він додав, що має із президентом "відносини, що розвиваються", а також відкинув припущення, що збирається залишити Білий дім буцімто через "тріщину у відносинах" із президентом, заявивши, що збирається залишатися на своїй посаді увесь 2018 рік.

"Щодо того, що б я зробив по-іншому, то спробую краще будувати своє спілкування із президентом", - сказав Держсекретар в інтерв'ю CNN.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Тіллерсон назвав президента Трампа "бовдуром".

Що кажуть Трамп та автор книги?

Автор "Вогонь і лють: у коридорах Білого дому Трампа", Майкл Волфф, твердить, що його книга заснована на понад двох сотнях інтерв'ю із людьми з найближчого оточення президента Трампа та іншими високопосадовцями.

Президент Трамп заявив, що ніколи не давав Волффу дозвіл на присутність у Білому домі, а також не говорив із ним для книги.

На що сам Волфф відповів: "А що я там тоді робив, якщо він не хотів, аби я там був? Я розмовляв із президентом... І це не було не для запису".

Серед іншого, Майкл Волфф твердить, що у Білому домі сприймають президента Трампа "як дитину", бо "він потребує негайного визнання".

"Все крутиться довкола нього... Ця людина не читає, не слухає. Він як пінбол - вистрілює, куди завгодно".

Нещодавно книжка надійшла у продаж попри спроби адвокатів президента завадити її публікації.

Сам президент Трамп назвав книгу "нудною і неправдивою", а її автора - "суцільним невдахою".

Пан Трамп вважає, що її публікація була підтримала ЗМІ та іншими, аби завдати йому болю. "Їм ви варто було спробувати виграти вибори. Сумно!"

У п'ятницю, вирушаючи з Білого дому у резиденцію Кемп-Девід, президент Трамп відмовився відповідати на запитання щодо книги. У заміській резиденції президент планує провести два дні, обговорюючи із чільними республіканціями закконодавчі пріоритети на новий рік.

Про що книга?

Книга Майкла Волффа містить багато неприємних для Білого дому тверджень. Ось лише деякі з них:

Виборчий штаб Трампа був шокований і наляканий його перемогою на президентських виборах

Дружина президента Меланія у ніч після виборів плакала, "і зовсім не з радості"

Трамп був дуже розлючений, коли дізнався, що низка знаменитостей і високопосадовців проігнорували його інавгурацію

Після переїзду до Білого дому президент відчув, що він є "незатишним і трохи лякаючим"

Дочка Трампа Іванка за підтримки свого чоловіка Джареда Кушнера планувала стати "першою жінкою-президентом"

Іванка часто жартувала із зачіски свого батька, і "пояснювала друзям, як зробити такий начіс".

Американські ЗМІ вже піддали критиці і сумнівам деяки витримки із книги. Втім, як каже оглядач ВВС у Північній Америці Дон Сопел, навіть якщо й половина із тверджень, що містяться у книзі, є правдою, вона зображує досить неприємну картину параноїдального президента і хаосу у Білому домі.