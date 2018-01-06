Тіллерсон: у відносинах США і Росії питання України залишається пріоритетом

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Україна посідає чільне місце у порядку денному відносин між Вашингтоном і Москвою, - заявив Державний секретар США Рекс Тіллерсон в інтерв'ю CNN.

У своєму першому в новому році великому інтерв'ю пан Тіллерсон заявив, що "США і Росія повинні мати більш плідні відносини".

"Ми знайшли сфери для співпраці у Сирії, що майже призвело до поразки "ІД" у Сирії, проте ми ясно дали зрозуміти, що наріжним каменем насправді є Україна", - заявив Державний секретар США.

"Ми повинні домогтися прогресу в Україні", - цитує слова Тіллерсона представниця Держдепу Хізер Науерт на офіційному Twitter американського зовнішньополітичного відомства.