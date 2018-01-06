Напередодні Різдва рятувальники і правоохоронці перейшли на посилений режим служби

Копирайт изображения DSNS.GOV.UA Image caption Напередодні свят рятувальники провели інструктаж з безпеки у церквах

Напередодні святкування Різдва підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій і Національної поліції перейшли на посилений режим служби, який триватиме до 9 січня.

До 8 ранку вівторка у цілодобовому режимі чергуватимуть близько 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисячі одиниць рятувальної техніки.

Крім того, готові до застосування і авіація ДСНС: літак Ан-26 медично-санітарного призначення та вертоліт Мі-8.

Рятувальники співпрацюватимуть із Національною поліцією та регіональними службами цивільного захисту.

Як йдеться у повідомленні ДСНС, особливу увагу буде зосереджено пожежній безпеці та місцям масого скупчення людей.

Правоохоронці, які також працюватимуть у посиленому режимі, матимуть на чергуванні близько 18 тисяч працівників - поліцейськийх і військовослужбовців Національної гвардії.