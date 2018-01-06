Протести в Ірані: Росія посварила США за розгляд питання в ООН

Копирайт изображения Reuters Image caption Російський представник в ООН Василь Небензя і його американська колега Ніккі Гейлі поспілкувалися до початку засідання РБ ООН

Росія жорстко скритикувала США за скликання засідання Ради безпеки ООН через протести в Ірані.

Посол Росії Василь Небензя заявив, що залучення провідного органу ООН у "внутрішні справи" Ірану підриває авторитет організації.

Перед цим посол США Ніккі Гейлі назвала протести "потужним виявом мужньості людей".

Протести в Ірані розпочалися наприкінці грудня і швидко поширилися на десятки міст країни. Спочатку учасники протестів критикували стан економіки країни, але згодом стали лунати гасла проти уряду і владних кіл. Протести вже забрали життя 21 людини.

У середу командувач Іранської революційної гвардії заявив про поразку того, що він назвав "заколотом" в країні.

Низка країн приєдналися до критики на адресу США.

Посол Ірану заявив, що США зловживає своїм правом постійного члена РБ ООН.

У своєму виступі Голямалі Хошру заявив, що США "втратили останні кріхти морального, політичного і правового авторитету на очах у всього світу".

А міністр закордонних справ Ірану написав у Twitter, що РБ ООН "відкинула нахабну спробу США зловживати своїм мандатом".

У той таки час представник Франції заявив, що будь-яке втручання у справи Ірану буде контрпродуктивним, і що останні протести, хоч і занепокоїли світову громадськість, але не становили загрози миру і безпеці у світі.

Посол Франсуа Делаттр заявив, що міжнародна спільнота має цілковито дотримуватися ядерної угоди із Іраном, яку адміністрація президента Трампа відмовилася підтвердити.

Заклик представниці США Ніккі Гейлі до скликання термінового засідання Ради безпеки ООН став неочікуваним для інших членів орагнізації, і для організації засідання вона мала подолати спротив Росії, - розповідає кореспондент ВВС в ООН Барбара Плетт-Ашер.

Для того, аби якесь питання було включено до порядку денного РБ ООН, його мають підтримати щонайменше 9 із 15 членів.

Посол США заявила, що Вашингтон біде підтримувати тих іранців, "які прагнуть свободи для себе, добробуту для своїх родин і гідності для країни".

Проте російський представник відповів, що якщо дотримуватися такої логіки США, то варто було б скликати Радбез ООН і після протестів у Фергюсоні, штат Міссурі, коли у серпні 2014 року там спалахнули протести після вбивства беззбройного темношкірого підлітка білим офіцером поліції.

У своєму Twitter президент США Дональд Трамп написав кілька повідомлень на підтримку протестувальників в Ірані.

Його адміністрація дотримується жорсткої лінії щодо Ірану, який змагається за вплив на Близькому Сході із Саудівською Аравією, ключовим партнером США у цьому регіоні.

Іранська влада заявляє про "іноземний вплив" на протести, а представник країни в ООН Голямалі Хошру заявив, що Тегеран має "серйозні докази" того, що протести були "чітко скеровані з-за кордону".

Проте раніше Ніккі Гейлі заявляла, що "жодна нечесна спроба назвати учасників протестів маріонетками закордонних сил" не змусить США не висловлювати свою точку зору.

Напередодні, у п'ятницю, за повідомленням державного телебачення країни, в Ірані на вулиці вийшли десятки тисяч прихильників уряду.