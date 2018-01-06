Порошенко: членство у ЄС і НАТО - стратегічна мета, але не у 2018

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Президент України заявив, що стратегічна мета держави - вступ до ЄС і НАТО, але визнав, що це не є справою найближчого часу.

У колонці, опублікованій в спеціальному випуску НВ та The Economist Світ в 2018, президент Петро Порошенко окреслив наступні кроки української влади у зовнішній і внутрішній політиці, а також в економіці.

"Членство в Євросоюзі, як і вступ до НАТО, безумовно, залишаються нашою стратегічною метою", - пише президент, але одразу зауважає, що попри реалістичність таких планів, "це перспектива явно не 2018 року".

У внутрішньополітичних питаннях президент присвятив багато уваги антикорупційним реформам: створенню Антикорупційного суду - "мусимо пройти всі етапи схвалення закону і формування складу суддів", та неприпустимості тиску на НАБУ - "вважаю неприйнятними будь-які форми тиску на цей орган".

Щодо економіки, то тут президент, з одного боку, вказує на утримання економічного зростання на рівні 2% попри те, що "ініційована ура-патріотами економічна блокада Донбасу, за оцінками НБУ, принесла до $2,5 млрд чистих втрат у торговому балансі".

З іншого боку, такі темпи росту ВВП Петро Порошенко називає "категорично незадовільними" і пропонує кілька "нестандартних, нетривіальних та ліберальних рішень" для покращення інвестиційного клімату в країні.

Зокрема, президент пропонує замінити податок на прибуток підприємств на податок на виведений капітал.

"Це вивільнить кошти на розвиток бізнесу, оскільки оподаткування торкнеться лише тієї частини прибутку, яка не спрямована на розширення чи створення виробництв",- вважає президент, і очікує запровадження цього податку з 2019 року.

Крім того, впродовж 2018 року президент очікує ухвалення законодавчих змін, які "наблизять нас до генеральної битви за запуск прозорого ринку землі". Зокрема, йдеться і про упорядкування земельного кадастру.

Загалом президент визнає, що "втомлене і значною мірою зневірене суспільство все ще не відчуває позитивних змін" від реформ, які здійнює нинішня українська влада.

"Що робити владі в такій ситуації? Працювати краще, виправляти помилки і дякувати за критику тим, хто найняв нас на цю роботу", - вважає президент Порошенко, сподіваючись, що коли почнеться нова виборча кампанія, уряд зможе переконати суспільство, що країна у кращому стані, ніж після зміни влади у 2014.