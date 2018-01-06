Снігопади відрізали від світу лижні курорти Альп

Копирайт изображения Archie Cadman-Jones Image caption Червінія, в долині Валле-д'Аоста, наполовину під свіжим снігом

Сильні снігопади відрізали від світу лижні курорти Червінія в Італії і Адельбоден у Швейцарії.

Італійські ЗМІ повідомили, що Червінія, в долині Валле-д'Аоста, наполовину похована під двометровим щаром свіжого снігу. Там у сніговій пастці опинилися приблизно 10 тисяч туристів.

Подібна ситуація - в швейцарському Адельбодені, де на розчищення завалів кинули військо.

На багатьох лижних курортах ризик від снігових лавин - чотири з п'яти.

Екстремальна погода погрожує зірвати початок Чемпіонату світу з лижних перегонів, призначений на ці вихідні в Адельбодені. Сходження лавини відрізало автошлах з курорту до Фрутігена, повідомляє веб-сайт Neue Zürcher Zeitung.

Однак інші швейцарські ЗМІ повідомляють, що забіг таки відбудеться, а рятувальники в терміновосму порядку ремонтують дорогу.

Копирайт изображения AFP Image caption До Адельбодена повітрям перекинули швейцарських солдатів

Регіональна метеослужба Валле-д'Аоста - Meteolodi - поширила в мережі Twitter драматичне фото снігових заметі у Червінії.

Один із туристів на тому курорті Арчі Кадман-Джонс так розповів ВВС про становище в Червінії: "Головна дорога до Вальтерненша закрита через ризик сходження лавини. Сніг розчищають усім, чим тільки можливо - екскаваторам, лопатами, снігоочисниками"

На одному з відео, поширеному в соцмережах із Форарльберга, видно, як у хуртовину лижників у підйомнику підкидує.

Це відео з'явилося на сторінці Facebook Аktuelle Wetterwarnungen в Австрії.

У французьких Альпах закрито лижні одного з найбільших курортів Валь-д'Ізер, а в Шамоні зупинили більшість підйомників.

Шторм "Елеонора" викликав збої в роботі транспорту в багатьох частинах Франції.

В Альпах від негоди загинули троє людей - 93-річна жінка в Ізері, у Савуа сніг засипав фермера, а в Морійоні лижника прибило повалене негодою дерево.

Швидкісь вітру під час шторму сягала 160 км/г у Великобританії і 147 км/г у Франції.