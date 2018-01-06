"Вогонь і лють": Трамп назвав себе "стабільним генієм"

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Президент США Дональд Трамп відкинув припущення про його психічну неврівноваженість зі скандальної книги "Вогонь і лють: усередині Білого дому Трампа". Він назвав автора книги, журналіста Майкла Волффа, "лузером", а себе описав як "дуже стабільного генія".

В книзі Волффа сказано, що навіть найближчі люди в оточенні президента Трампа сумніваються в його відповідності президентській посаді.

Скандал, що здійнявся довкола книги, затьмарив ключову нараду верхівки Республіканської партії, що визначає пріоритети адміністрації на 2018 рік.

Учасники наради в Кемп-Девіді опрацьовують стратегію до листопадових виборів до конгресу.

Однак публікація вибухової книги була в центрі уваги пана Трампа в суботу. Президент звинуватив своїх політичних опонентів-демократів і медіа-організації "фейкових новин" у тому, що вони "галасують про психічну стабільність і інтелект".

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump ....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 січня 2018 р.

Пропустити Twitter допис 2, автор: @realDonaldTrump ....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 січня 2018 р.

Книга "Вогонь і лють" вийшла друком у ніч на п'ятницю, за кілька днів до планованої дати публікації, бо адвокати Трампа намагалися заблокувати вихід книги. Вона відразу ж стала світовим бестселером.

У книзі описується, як команда Трампа була шокована його перемогою на виборах, бо готувалася до поразки, як працівники Білого дому кажуть, що пан Трамп "втрачає розум", а чільні представники адміністрації називають президента "блазнем".

Книга спричинилася до публічної чвари між паном Трампом і його колишнім помічником Стівом Банноном, який нібито звинуватив старшого сина президента у "зрадництві" через зустріч Дональда Трампа-молодшого з групою росіян.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Майкл Волфф сказав ВВС, що в Білому дому стривожені станом психічного здоров'я Дональда Трампа

І Баннон, і автор книги Волфф останніми днями стали об'єктами гніву президента.

У п'ятницю держсекретар Рекс Тіллерсон сказав телеканалу CNN, що в нього не було "причин сумніватися" в психічному здоров'ї президента Трампа.

Про що нараджаються республіканці?

Саміт республіканців у Кемп-Девіді починається за два тижні до першої річниці інавгурації президента Трампа і присвячений незавершеним партійним справам.

Програма саміту не оприлюднюється, але ключові питання, як кажуть кореспонденти ВВС, будуть такі:

Гроші: А точніше, як переконати законодавчий орган затвердити бюджет федерального уряду на поточний рік. Якщо цього не станеться до 19 січня, то постає ризик зупинки роботи уряду.

Як перемогти на виборах у 2018: Вибори до конгресу - через 10 місяців. Обиратимуть на всі 435 місць у Палаті представників і ще 33 сенаторів.

Якщо демократи поглиблять свою підтримку, то Трампу і Республіканській партії буде важче проштовхувати свої рішення через конгрес.

Імміграція: А саме, які гарантії мають бути надані сотням тисяч іммігрантів без будь-яких документів, яких дітьми привезли до США.

Криза опіатів: Ці наркотики в 2015 році спричинили смерть понад 33 000 людей. Трамп обіцяв вирішити проблему залежності від наркотиків, але його уповноважена в цьому питання Келліенн Конвей не бере участі у кемп-девідській зустрічі.