"Вогонь і лють": Трамп назвав себе "стабільним генієм"
Президент США Дональд Трамп відкинув припущення про його психічну неврівноваженість зі скандальної книги "Вогонь і лють: усередині Білого дому Трампа". Він назвав автора книги, журналіста Майкла Волффа, "лузером", а себе описав як "дуже стабільного генія".
В книзі Волффа сказано, що навіть найближчі люди в оточенні президента Трампа сумніваються в його відповідності президентській посаді.
Скандал, що здійнявся довкола книги, затьмарив ключову нараду верхівки Республіканської партії, що визначає пріоритети адміністрації на 2018 рік.
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Учасники наради в Кемп-Девіді опрацьовують стратегію до листопадових виборів до конгресу.
Однак публікація вибухової книги була в центрі уваги пана Трампа в суботу. Президент звинуватив своїх політичних опонентів-демократів і медіа-організації "фейкових новин" у тому, що вони "галасують про психічну стабільність і інтелект".
Книга "Вогонь і лють" вийшла друком у ніч на п'ятницю, за кілька днів до планованої дати публікації, бо адвокати Трампа намагалися заблокувати вихід книги. Вона відразу ж стала світовим бестселером.
У книзі описується, як команда Трампа була шокована його перемогою на виборах, бо готувалася до поразки, як працівники Білого дому кажуть, що пан Трамп "втрачає розум", а чільні представники адміністрації називають президента "блазнем".
Книга спричинилася до публічної чвари між паном Трампом і його колишнім помічником Стівом Банноном, який нібито звинуватив старшого сина президента у "зрадництві" через зустріч Дональда Трампа-молодшого з групою росіян.
І Баннон, і автор книги Волфф останніми днями стали об'єктами гніву президента.
У п'ятницю держсекретар Рекс Тіллерсон сказав телеканалу CNN, що в нього не було "причин сумніватися" в психічному здоров'ї президента Трампа.
Про що нараджаються республіканці?
Саміт республіканців у Кемп-Девіді починається за два тижні до першої річниці інавгурації президента Трампа і присвячений незавершеним партійним справам.
Програма саміту не оприлюднюється, але ключові питання, як кажуть кореспонденти ВВС, будуть такі:
Гроші: А точніше, як переконати законодавчий орган затвердити бюджет федерального уряду на поточний рік. Якщо цього не станеться до 19 січня, то постає ризик зупинки роботи уряду.
Як перемогти на виборах у 2018: Вибори до конгресу - через 10 місяців. Обиратимуть на всі 435 місць у Палаті представників і ще 33 сенаторів.
Якщо демократи поглиблять свою підтримку, то Трампу і Республіканській партії буде важче проштовхувати свої рішення через конгрес.
Імміграція: А саме, які гарантії мають бути надані сотням тисяч іммігрантів без будь-яких документів, яких дітьми привезли до США.
Криза опіатів: Ці наркотики в 2015 році спричинили смерть понад 33 000 людей. Трамп обіцяв вирішити проблему залежності від наркотиків, але його уповноважена в цьому питання Келліенн Конвей не бере участі у кемп-девідській зустрічі.