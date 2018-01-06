"Найдорожчу в світі горілку" знайшли на будові

Копирайт изображения Dartz Motor Company Image caption Корок у цієї пляшки за формою нагадує російського імперського орла і інкрустований діамантами

Вкрадену цього тижня пляшку найдорожчої горілки в світі вартістю $1,3 млн знайшли порожньою на будівництві, повідомила поліція Данії.

Пляшка була зроблена із золота й срібла, а її кришечка - інкрустована діамантами.

Вона була виставлена в копенгагенському барі як один із експонатів колекції горілок.

У середу поліція поширила запис із камер спостереження, де видно, як невідомий із замаскованим обличчя розглядає полиці, потім швидко хапає пляшку й тікає.

Пляшку знайли порожньою, але не розбитою.

"Я не знаю, що сталося з горілкою, але пляшка була порожня", - сказав речник поліція Копенгагена Ріад Тооба агентству AFP news agency.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Запис камер CCTV показує, як злодій роздивляється полички музею горілки

Браян Інгберг, власник бару Cafe 33, у якому сталася ця крдіжка, сказав, що вартість пляшки не змінилася.

"На жаль, вона порожня. Її знайшов один із будівельників", - сказав він газеті Ekstra Bladet.

"Я чуюся фантастично. Горілчаний бог нас врятував", - додав він.

Пан Інгберг сказав, що в нього ще є така сама горілка, як у тій пляшці, тому він її хнову наповнить і виставить на показ.

Після крадіжки у вівторок він сказав телеканалу TV2, що позичив пляшку в базованої у Латвії компанії Dartz Motor Company.

"Вона була частиною моєї колекції шість місців", - казав він.

Копирайт изображения AFP Image caption Порожнє місце на поличці, де стояла горілка

За повідомленнями, цю горілку створив автовиробник "Руссо-Балт" на честь сторічного ювілею свого заводу.

Спереду пляшка оздоблена шкірою. Кришечка містить фігурку двоголового орла та інкрустована діамантами.

Браян Інгберг каже, що пляшка фігурувала в одній із серій політичного трилера "Картковий будинок". За сюжетом, російський президент подарував її американському колезі.