"Найдорожчу в світі горілку" знайшли на будові
Вкрадену цього тижня пляшку найдорожчої горілки в світі вартістю $1,3 млн знайшли порожньою на будівництві, повідомила поліція Данії.
Пляшка була зроблена із золота й срібла, а її кришечка - інкрустована діамантами.
Вона була виставлена в копенгагенському барі як один із експонатів колекції горілок.
У середу поліція поширила запис із камер спостереження, де видно, як невідомий із замаскованим обличчя розглядає полиці, потім швидко хапає пляшку й тікає.
Пляшку знайли порожньою, але не розбитою.
"Я не знаю, що сталося з горілкою, але пляшка була порожня", - сказав речник поліція Копенгагена Ріад Тооба агентству AFP news agency.
Браян Інгберг, власник бару Cafe 33, у якому сталася ця крдіжка, сказав, що вартість пляшки не змінилася.
"На жаль, вона порожня. Її знайшов один із будівельників", - сказав він газеті Ekstra Bladet.
"Я чуюся фантастично. Горілчаний бог нас врятував", - додав він.
Пан Інгберг сказав, що в нього ще є така сама горілка, як у тій пляшці, тому він її хнову наповнить і виставить на показ.
Після крадіжки у вівторок він сказав телеканалу TV2, що позичив пляшку в базованої у Латвії компанії Dartz Motor Company.
"Вона була частиною моєї колекції шість місців", - казав він.
За повідомленнями, цю горілку створив автовиробник "Руссо-Балт" на честь сторічного ювілею свого заводу.
Спереду пляшка оздоблена шкірою. Кришечка містить фігурку двоголового орла та інкрустована діамантами.
Браян Інгберг каже, що пляшка фігурувала в одній із серій політичного трилера "Картковий будинок". За сюжетом, російський президент подарував її американському колезі.