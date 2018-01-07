Як святкують Різдво православні по всьому світі
У ніч на 7 січня православні християни всього світу, а також церкви, що живуть за Юліанським календарем, відзначають Різдво. У цей день святкують всі українські православні церкви, Українська греко-католицька церква та більшість євангельських християн.
В Києві проходять традиційні святкові богослужіння.
Предстоятель Української православної церкви (Київського патріархату) патріарх Філарет проводить службу у Володимирському кафедральному соборі, а голова Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння у Києво-Печерській Лаврі.
Своє різдвяне привітання записав і президент України Петро Порошенко.
"Різдво - народження надії на спасіння, надії на мир, надії на справедливість. Це свято - воно духовне, але воно - й державне, воно - й народне", - відзначив він.
"Де б ми не були сьогодні: у церкві, за святковим столом чи на роботі, - згадаймо тих, хто захищає нашу країну. І помолимося за них, попросивши їм у Бога здоров'я та сили", - додав Петро Порошенко.
Православні у інших країнах
7 січня відзначають Різдво також Єрусалимська, Російська, Сербська, Грузинська та інші православні церкви, наприклад, в Ефіопії.
У Грузії віряни збираються біля головного кафедрального собору Грузинської православної церкви - Цмінда Самеда (Пресвятої Трійці) в Тбілісі.
У Росії патріарх московський Кирило відслужив різдвяне богослужіння в Храмі Христа Спасителя в Москві. Водночас президент РФ Володимир Путін відвідав церкву святих Симеона та Анни Пророчиці у Петербурзі, де, як повідомляється, був хрещений його батько.
У Сербії в святковий день прийнято спалювати дубові гілки. На фото: святкування Різдва в середньовічному монастирі в сербському анклаві Грачаніци в Косово.
В Єгипті патріарх коптської православної церкви Тавадрос II провів урочисту різдвяну службу в новому кафедральному соборі Різдва Христового в декількох десятках кілометрах від Каїра.
У Боснії та Герцеговині з нагоди Різдва запускають феєрверки.
В Ефіопії в переддень Різдва православні паломники збираються в місті Лалібеле, що знамените своїми монолітними церквами.
В одну з таких церков - Бет Амануель - заходити потрібно через підземний тунель.
Різдвяна служба пройшла і в базиліці Різдва Христового у Віфлеємі, яка, за переказами, побудована на місці народження Ісуса Христа. Богослужіння в ній можуть проводити представники кількох християнських Церков.
Службу провів патріарх Єрусалима Грецької православної церкви Феофіл III. Його зустрічали десятки протестувальників, розгніваних можливим продажем земельних ділянок в Єрусалимі, що належать грецькій православній патріархії, групі єврейських інвесторів.