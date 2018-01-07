Як святкують Різдво православні по всьому світі

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У ніч на 7 січня православні християни всього світу, а також церкви, що живуть за Юліанським календарем, відзначають Різдво. У цей день святкують всі українські православні церкви, Українська греко-католицька церква та більшість євангельських християн.

В Києві проходять традиційні святкові богослужіння.

Копирайт изображения president.gov.ua Image caption Президент України Петро Порошенко записав привітання разом з родиною та гуртом "Піккардійська Терція"

Предстоятель Української православної церкви (Київського патріархату) патріарх Філарет проводить службу у Володимирському кафедральному соборі, а голова Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння у Києво-Печерській Лаврі.

Своє різдвяне привітання записав і президент України Петро Порошенко.

"Різдво - народження надії на спасіння, надії на мир, надії на справедливість. Це свято - воно духовне, але воно - й державне, воно - й народне", - відзначив він.

"Де б ми не були сьогодні: у церкві, за святковим столом чи на роботі, - згадаймо тих, хто захищає нашу країну. І помолимося за них, попросивши їм у Бога здоров'я та сили", - додав Петро Порошенко.

Православні у інших країнах

7 січня відзначають Різдво також Єрусалимська, Російська, Сербська, Грузинська та інші православні церкви, наприклад, в Ефіопії.

Копирайт изображения EPA Image caption Грузія

У Грузії віряни збираються біля головного кафедрального собору Грузинської православної церкви - Цмінда Самеда (Пресвятої Трійці) в Тбілісі.

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Росія

У Росії патріарх московський Кирило відслужив різдвяне богослужіння в Храмі Христа Спасителя в Москві. Водночас президент РФ Володимир Путін відвідав церкву святих Симеона та Анни Пророчиці у Петербурзі, де, як повідомляється, був хрещений його батько.

Копирайт изображения AFP Image caption Сербський анклав Грачаніци в Косово

У Сербії в святковий день прийнято спалювати дубові гілки. На фото: святкування Різдва в середньовічному монастирі в сербському анклаві Грачаніци в Косово.

Копирайт изображения AFP/GETTY Image caption Єгипет

В Єгипті патріарх коптської православної церкви Тавадрос II провів урочисту різдвяну службу в новому кафедральному соборі Різдва Христового в декількох десятках кілометрах від Каїра.

Копирайт изображения Reuters Image caption Боснія і Герцеговина

У Боснії та Герцеговині з нагоди Різдва запускають феєрверки.

Копирайт изображения Reuters Image caption Ефіопія

В Ефіопії в переддень Різдва православні паломники збираються в місті Лалібеле, що знамените своїми монолітними церквами.

Копирайт изображения Reuters Image caption Підземний тунель до однієї з ефіопських церков

В одну з таких церков - Бет Амануель - заходити потрібно через підземний тунель.

Копирайт изображения Reuters Image caption Віфлеєм

Різдвяна служба пройшла і в базиліці Різдва Христового у Віфлеємі, яка, за переказами, побудована на місці народження Ісуса Христа. Богослужіння в ній можуть проводити представники кількох християнських Церков.

Копирайт изображения EPA Image caption Патріарх Єрусалима Грецької православної церкви Феофіл III

Службу провів патріарх Єрусалима Грецької православної церкви Феофіл III. Його зустрічали десятки протестувальників, розгніваних можливим продажем земельних ділянок в Єрусалимі, що належать грецькій православній патріархії, групі єврейських інвесторів.