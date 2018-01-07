Сепаратисти облаштовують нові позиції у населених пунктах - штаб АТО

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Штаб АТО заявляє про те, що незаконні збройні формування "ДНР" і "ЛНР" під прикриттям "новорічного перемир'я" облаштовують нові позиції на лінії фронту. Водночас обидві сторони звинувачують супротивників у порушеннях режиму припинення вогню.

Вогневі позиції

У штабі АТО з посиланням на українських офіцерів у Спільному центрі з координації перемир'я на Донбасі (СЦКК) заявляють про те, що "армії" невизнаних "ДНР" і "ЛНР" використовують режим припинення вогню "для облаштування та нарощування старих і створення нових вогневих позицій".

"Особливо цинічним і є те, що зведення зазначених фортифікацій та розміщення на них військової техніки та озброєння здійснюється у межах населених пунктів та у безпосередній близькості до житлових будинків мирних громадян України на тимчасово непідконтрольній Уряду України території", - йдеться у повідомленні штабу АТО.

Там посилаються на дані моніторингової місії ОБСЄ, яка стверджує, що сепаратисти розташували військову техніку та обладнали позиції біля житлових будинків у місті Кальміуське (колишнє Комсомольське) та селах Стила і Калиново-Борщувате.

Раніше аналогічні звинувачення звучали й зі сторони "ДНР" та "ЛНР" на адресу української армії.

Зокрема там стверджували, що сили АТО облаштували артилерійські позиції біля міста Попасна, а до Станиці Луганської прибула техніка для облаштування понтонної переправи (на тій ділянці фронту сторони розділяє річка Сіверський Донець).

Порушення перемир'я

Копирайт изображения Штаб АТО Image caption За минулу добу поранено одного українського військового

Так зване "новорічне перемир'я" на Донбасі оголосили 23 грудня минулого року, однак майже одразу всі сторони заявили про його порушення.

У неділю штаб АТО заявив, що за попередню добу сепаратисти тричі порушили режим припинення вогню, зокрема на Луганщині вели обстріли з важких 120-мм мінометів.

Внаслідок цих порушень був поранений один український військовослужбовець. Йому надали медичну допомогу і йогу життю нічого не загрожує, додають у штабі.

У самопроголошеній "ДНР" у відповідь заявили, що за минулу добу українська армія чотири рази порушила перемир'я.

Сепаратисти стверджують, що сили АТО з мінометів і стрілецької зброї обстрілювали околиці Горлівки, Спартака та Ясинуватої. Про свої втрати у "ДНР" не повідомляють.