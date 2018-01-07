Меркель починає останню спробу переговорів про коаліцію

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ангела Меркель у листопаді вже не змогла домовитися щодо коаліції з "Вільними демократами" та "Зеленими".

Німецька канцлер Ангела Меркель почала новий раунд коаліційних переговорів, покликаних покласти край політичній кризі у країні.

З часу виборів минуло вже більше трьох місяців, а в Німеччині все ще немає нового уряду.

Нові п'ятиденні переговори вестимуться між партією Ангели Меркель ХДС/ХСС та Соціал-демократами (SPD) - партіями, які вважаються найпотужнішими у країні.

Оглядачі відзначають, що це останній шанс пані Меркель сформувати стабільну коаліцію.

У чому проблема?

Копирайт изображения JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images Image caption Лідер соціал-демократів Мартін Шульц має переконати критиків партії, що союз з Ангелою Меркель не стане зрадою лівих принципів

Лівоцентристська SPD брала участь у коаліції з правоцентристською ХСД/ХСС загалом вісім з останніх дванадцяти років. Але після вкрай поганого результату на виборах у вересні лідер соціал-демократів Мартін Шульц пообіцяв перейти в опозицію до політсили Ангели Меркель.

У листопаді канцлер вже вела переговори про створення коаліції з "Партією зелених" та ліберальними "Вільними демократами" (FDP), однак тоді домовитися не вдалося.

Зараз, щоб коаліційні переговори почалися офіційно, перед Ангелою Меркель стоїть завдання переконати лідерів SP у тому, що їхні партії мають багато спільного.

Пані Меркель вже виразила оптимізм щодо можливості досягти домовленостей.

У відповіль Мартін Шульц відзначив, що не буде встановлювати якісь обмеження у переговорному процесі, а "нові часи вимагають нової політики".

Союзники Берліна у ЄС, такі як Франція, вбачають у Німеччині основу стабільності Євросоюзу й сподіваються, що Ангела Меркель досягне успіху щодо створення коаліції.

Водночас, відповідно до одного з соцопитувань, третина німецьких виборців не вірить в перспективи нових переговорів, хоча більшість респондентів (54%) вважають, що утоверення "великої коаліції" у складі ХДС/ХСС і соціал-демократів буде позитивним для Німеччини.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Очікується, що питання мігрантів та відносин з ЄС будуть одними з проблемних моментів на переговорах

Очікується, що головними проблемними питаннями на перемовинах будуть проблеми імміграції, відносин з ЄС, податків та ситуації у сфері охорони здоров'я.

У SPD побоюються, що повернення до "великої коаліції" призведе до того, що вони втратять ще більше своїх прихильників. Критики партії звинувачують її у тому, що вона поступилися багатьма своїми лівими принципами заради того, щоб долучитися до влади Ангели Меркель.

Раніше соціал-демократи кілька разів відмовлялися від коаліційних переговорів.

Схожу критику отримує й Ангела Меркель, але вже зі сторони консерваторів. Вони вважають, що її занадто лівий підхід є зрадою традиційних цінностей, через яку багато виборців перейшли до праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини". Остання вперше потрапила до федерального парламенту, де одразу отримала 94 мандати.

Нові вибори

ХДС/ХСС перемогла на виборах у вересні, однак до цього часу не може сформувати урядову коаліцію, адже багато німецьких виборців не підтримали жодну з мейнстрім-партій.

Так ХДС/ХСС у новому скликанні отримала на 65 мандатів менше, у порівнянні з попереднім, а соціал-демократи - на 40.

Ще одним варіантом розв'язання кризи є нові вибори.

Їх має скликати президент Штайнмаєр за довгою процедурою, що триватиме місяці.

За словами політологів, найбільше від нових виборів може виграти партія "Альтернатива для Німеччини", тож інші парламентські сили спробують уникнути голосування.

Зараз "Альтернатива для Німеччини", яка виступає проти надання притулку іммігрантам, проти ЄС та за співпрацю з Росією, вперше увійшла до складу Бундестагу одразу з 94 мандатами, що робить її третьою за величиною парламентською партією.