Австралійський Сідней потерпає від 47-градусної спеки
В австралійському місті Сідней зафіксовано найвищу температуру за останні 79 років - 47,3 градусів спеки (за шкалою Цельсія).
Рятувальники попереджають про небезпеку пожеж і повністю заборонили розводити вогнища в районі Сіднея.
Лісові пожежі - традиційне лихо для Австралії протягом літнього сезону (у південній півкулі зараз кліматичне літо).
На півдні Автралії вже сталося кілька займань, від яких постраждали будівлі.
У вересні австралійців попередили про небезпеку майбутнього сезону пожеж через вкрай суху зиму.
Востаннє така спека тут спостерігалася у 1939 році, коли температура піднімалася до майже 49 градусів.
Експерти вважають, що нинішні високі температури над суходолом та морем викликані зміною клімату, й погодні умови ставатимуть ще більш екстремальними.