Австралійський Сідней потерпає від 47-градусної спеки

Копирайт изображения AllSport/Getty Images Image caption Через спеку скасували кілька замагань по крикету - спортсмени скаржилися, що не можуть грати за таких умов

В австралійському місті Сідней зафіксовано найвищу температуру за останні 79 років - 47,3 градусів спеки (за шкалою Цельсія).

Рятувальники попереджають про небезпеку пожеж і повністю заборонили розводити вогнища в районі Сіднея.

Лісові пожежі - традиційне лихо для Австралії протягом літнього сезону (у південній півкулі зараз кліматичне літо).

На півдні Автралії вже сталося кілька займань, від яких постраждали будівлі.

Копирайт изображения Reuters Image caption Сіднейські пляжі переповнені

У вересні австралійців попередили про небезпеку майбутнього сезону пожеж через вкрай суху зиму.

Востаннє така спека тут спостерігалася у 1939 році, коли температура піднімалася до майже 49 градусів.

Експерти вважають, що нинішні високі температури над суходолом та морем викликані зміною клімату, й погодні умови ставатимуть ще більш екстремальними.