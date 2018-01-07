У Стокгольмі біля метро стався вибух: двоє поранених
Двоє людей зазнали поранень внаслідок вибуху, що прогримів неподалік станції метро "Ворбі Ґорд" на півдні Стокгольма.
У поліції повідомили, що один із постраждалих - 60-річний чоловік, ім'я якого наразі не називають - зазнав серйозних поранень, його забрали до лікарні. Саме в його руках підірвався невідомий предмет, який чоловік підійняв із землі неподалік метро.
Інша постраждала - 45-річна жінка, її також забрали до лікарні.
Місцеві ЗМІ писали про вибух гранати, проте цю інформацію у поліції не підтвердили.
"Згідно з попередньою інформацією, чоловік підняв із землі предмет, який вибухнув і завдав йому серйозних травм", - заявив речник поліції Свен-Ерік Олссон.
Він додав, що у поліції наразі не мають жодних причин вважати, що вибух міг бути пов'язаний із тероризмом.
На місці інциденту працюють слідчі. Станцію метро "Ворбі Ґорд" і суміжну з нею площу закрили.
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