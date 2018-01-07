У Стокгольмі біля метро стався вибух: двоє поранених

Копирайт изображения HENRIK MONTGOMERY Image caption Поліція оточила місце вибуху неподалік станції метро "Ворбі Ґорд" на півдні Стокгольма

Двоє людей зазнали поранень внаслідок вибуху, що прогримів неподалік станції метро "Ворбі Ґорд" на півдні Стокгольма.

У поліції повідомили, що один із постраждалих - 60-річний чоловік, ім'я якого наразі не називають - зазнав серйозних поранень, його забрали до лікарні. Саме в його руках підірвався невідомий предмет, який чоловік підійняв із землі неподалік метро.

Інша постраждала - 45-річна жінка, її також забрали до лікарні.

Місцеві ЗМІ писали про вибух гранати, проте цю інформацію у поліції не підтвердили.

"Згідно з попередньою інформацією, чоловік підняв із землі предмет, який вибухнув і завдав йому серйозних травм", - заявив речник поліції Свен-Ерік Олссон.

Він додав, що у поліції наразі не мають жодних причин вважати, що вибух міг бути пов'язаний із тероризмом.

На місці інциденту працюють слідчі. Станцію метро "Ворбі Ґорд" і суміжну з нею площу закрили.

Інформація у цій статті оновлюється.