Помер астронавт Янг, який проніс "контрабандний" сендвіч на космічний корабель
Американський астронавт Джон Янг, який двічі брав участь у польотах до Місяця та командував першою космічною місією на шаттлі, помер у віці 87 років, повідомляють у NASA.
"Сьогодні NASA та світ втратили піонера", - заявив голова космічного агентства Роберт Лайтфут.
Джон Янг - єдиний астронавт, який був учасником місій Gemini, Apollo, а також програми космічних шаттлів.
Він також відомий тим, що "контрабандно" проніс на комічний борт сендвіч з яловичиною та презентував його здивованому товару по команді.
Джон Янг пішов на пенсію у 2004 році після 42-річної кар'єри.
У NASA повідомили, що чоловік помер у п'ятницю через ускладнення пневмонії.
"Джон був представником тих ранніх космічних піонерів, чия хоробрість та відданість дозволили спалахнути нашим першим великим досягненням у космосі", - відзначив Роберт Лайтфут.
Він також додав, що "його практичні внески продовжувалися ще довго після шести польотів - рекордної кількості на той час, коли він вийшов на пенсію".
Джон Янг народився у Сан-Францисько в 1939 році.
З 1962 року він приєднався до NASA й уперше полетів у космос з місією Gemini-3, в якій брали участь два астронавти.
Саме тоді він проніс на борт корабля заборонений сендвіч, за що пізніше отримав догану, адже крихти хліба в умовах невагомості могли потрапити до пристроїв і завадити їхній нормальній роботі.
Цю ситуацію навіть обговорювали у Конгресі, де звинуватили NASA у тому, що агентство не може проконтролювати своїх астронавтів, що наражає на небезпеку багатомільйонні місії.
У 1969 році Янг у складі місії Apollo-10 літав на орбіту Місяця, де команда випробовувала посадковий модуль (але без посадки на супутник Землі).
Зрештою, у 1972 році Джон Янг таки побував на Місяці разом з місією Apollo 16. Він став дев'ятою людиною з 12, які коли-небудь ступали на місячну поверхню.
Янг та його товариш Чарльз Дюк зібрали зразки каміння та ґрунту й проїхали по поверхні Місяця більше 26 кілометрів на спеціальному ровері.
В інтерв'ю виданню Houston Chronicle у 2004 році Джон Янг згадував: "Ушестеро слабша гравітація на поверхні Місяця просто чудова. Знаєте, це не так, як бути зовсім у невагомості. За невагомості ви можете впустити олівець й три дні його шукати. А за однієї шостої [від земної] гравітації ви просто дивитесь вниз - і ось він".
У 1981 році Джон Янг командував першою місією NASA з використанням шаттлів.
Ще за два роки він встановив тогочасний рекорд за кількістю польотів у космос - шість місії.
То була його остання космічна подорож.
Янг мав керувати ще одним польотом на шаттлі у 1986 році, але ту місію скасували через вибух шаттлу Challenger, який стався на початку того ж року й забрав життя всієї команди тієї місії.