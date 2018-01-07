Помер астронавт Янг, який проніс "контрабандний" сендвіч на космічний корабель

Копирайт изображения NASA Image caption Джон Янг побував на поверхні Місяця у 1972 році

Американський астронавт Джон Янг, який двічі брав участь у польотах до Місяця та командував першою космічною місією на шаттлі, помер у віці 87 років, повідомляють у NASA.

"Сьогодні NASA та світ втратили піонера", - заявив голова космічного агентства Роберт Лайтфут.

Джон Янг - єдиний астронавт, який був учасником місій Gemini, Apollo, а також програми космічних шаттлів.

Копирайт изображения EPA Image caption Янг (у центрі) свого часу був рекордсменом за кількістю польотів у космос

Він також відомий тим, що "контрабандно" проніс на комічний борт сендвіч з яловичиною та презентував його здивованому товару по команді.

Джон Янг пішов на пенсію у 2004 році після 42-річної кар'єри.

У NASA повідомили, що чоловік помер у п'ятницю через ускладнення пневмонії.

"Джон був представником тих ранніх космічних піонерів, чия хоробрість та відданість дозволили спалахнути нашим першим великим досягненням у космосі", - відзначив Роберт Лайтфут.

Пропустити Twitter допис , автор: @NASA We're saddened by the loss of astronaut John Young, who was 87. Young flew twice to the Moon, walked on its surface & flew the first Space Shuttle mission. He went to space six times in the Gemini, Apollo & Space Shuttle programs. pic.twitter.com/l4nSwUCMIq — NASA (@NASA) 6 січня 2018 р.

Він також додав, що "його практичні внески продовжувалися ще довго після шести польотів - рекордної кількості на той час, коли він вийшов на пенсію".

Джон Янг народився у Сан-Францисько в 1939 році.

З 1962 року він приєднався до NASA й уперше полетів у космос з місією Gemini-3, в якій брали участь два астронавти.

Саме тоді він проніс на борт корабля заборонений сендвіч, за що пізніше отримав догану, адже крихти хліба в умовах невагомості могли потрапити до пристроїв і завадити їхній нормальній роботі.

Цю ситуацію навіть обговорювали у Конгресі, де звинуватили NASA у тому, що агентство не може проконтролювати своїх астронавтів, що наражає на небезпеку багатомільйонні місії.

Копирайт изображения AFP Image caption Джон Янг керував першою місією з використанням космічних шаттлів

У 1969 році Янг у складі місії Apollo-10 літав на орбіту Місяця, де команда випробовувала посадковий модуль (але без посадки на супутник Землі).

Зрештою, у 1972 році Джон Янг таки побував на Місяці разом з місією Apollo 16. Він став дев'ятою людиною з 12, які коли-небудь ступали на місячну поверхню.

Янг та його товариш Чарльз Дюк зібрали зразки каміння та ґрунту й проїхали по поверхні Місяця більше 26 кілометрів на спеціальному ровері.

Копирайт изображения NASA Image caption Джон Янг був одним з найбільш досвідчених астронавтів за всю історію

В інтерв'ю виданню Houston Chronicle у 2004 році Джон Янг згадував: "Ушестеро слабша гравітація на поверхні Місяця просто чудова. Знаєте, це не так, як бути зовсім у невагомості. За невагомості ви можете впустити олівець й три дні його шукати. А за однієї шостої [від земної] гравітації ви просто дивитесь вниз - і ось він".

У 1981 році Джон Янг командував першою місією NASA з використанням шаттлів.

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Ще за два роки він встановив тогочасний рекорд за кількістю польотів у космос - шість місії.

То була його остання космічна подорож.

Янг мав керувати ще одним польотом на шаттлі у 1986 році, але ту місію скасували через вибух шаттлу Challenger, який стався на початку того ж року й забрав життя всієї команди тієї місії.