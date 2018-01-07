До поліції не звернувся жоден свідок останньої поїздки Ноздровської

Копирайт изображения Facebook Ірини Ноздровської Image caption Ірина Ноздровська зникла 28 грудня, згодом її тіло виявили у річці

У поліції кажуть, що продовжують шукати свідків останніх годин життя вбитої юристки Ірини Ноздровської, однак поки що ніхто не виявив бажання дати свідчення правоохоронцям. Вони продовжують встановлювати обставини поїздки жінки з роботи додому, під час якої вона зникла.

"Незважаючи на наші заклики та прохання надати будь-яку інформацію, яка б допомогла встановити свідків, з'ясувати обставини вбивства Ірини Ноздровської та знайти особу, яка скоїла цей злочин, ніхто не звернувся на гарячі лінії Департаменту карного розшуку Нацполіції", - написав у Facebook начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.

"Навпаки, жоден із можливих свідків поки що не забажав повідомити про себе до поліції, але все ж таки ми продовжуємо оперативно-розшукові заходи, зокрема й по встановленню попутників загиблої, які могли разом з нею їхати до Демідова", - додав він.

Раніше у неділю у МВС відбувалася нарада про хід розслідуванння.

Копирайт изображения МВС Image caption У поліції кажуть, що докладають всіх зусиль для встановлення особи убивці

"Станом на сьогодні ми вже повністю відтворили маршрут Ірини від місця її роботи в Києві до станції метро «Героїв Дніпра» та частково до села Демидів, де мешкала потерпіла", - розповів на ній В'ячеслав Аброськін.

За його словами, слідство вже має певні результати, однак про них поки не розповідатимуть, поки повністю не завершать слідчі дії.

Загалом до розслідування залучено три сотні поліцейських.

В'ячеслав Аброськін вкотре закликав можливих свідків звертатися на гарячі лінії поліції.

Паралельне розслідування проводять юристи та друзі Ірини Ноздровської.

Жінка зникла 28 грудня 2017 року по дорозі з Києва додому - села Демидів Вишгородського району. 1 січня її тіло виявили у річці в цьому ж селі.

Наразі триває комплексна експертиза щодо причин смерті Ірини Ноздровської, утім вже відомо, що вона померла від багатьох колото-різаних ран.

Версії

Копирайт изображения УНІАН Image caption Правоохоронці обіцяють розслідувати загибель жінки із залученням найкращих слідчих

Раніше у поліції озвучили кілька версій вбивства Ірини Ноздровьскої: професійна діяльність як юриста, хуліганство, спроба зґвалтування та діяльність у справі про загибель сестри Ірини Ноздровської Світлани Сапатинської.

Згодом, за попередніми даними судово-медичної експертизи, правоохоронці відкинули версію про згвалтування.

"Версія зі зґвалтуванням відпадає, оскільки експертиза показала, що його не було. На її тілі знайшли колото-різані рани на шиї та на підборідді. Тобто йдеться про насильницьку смерть", - розповів речник поліції Київщини Микола Жукович у коментарі УНІАН.

Офіційних даних судово-медичної експертизи ще немає.

Як повідомили друзі Ірини Ноздровської у соцмережах, слідчі призначили комплексну експертизу й скільки вона триватиме невідомо.

Через це відкладається поховання жінки.

Справа Дмитра Россошанського

Копирайт изображения Facebook Ірини Ноздровської Image caption Ірина Ноздровська з сестрою Світланою, яка загинула внаслідок ДТП у 2015 році

Сестра Ірини Ноздровської Світлана Сапатинська загинула 30 вересня 2015 року. Її збив автомобіль.

За кермом машини був житель села Демидів Дмитро Россошанський, якого згодом засудили до семи років в'язниці. Сам він вину не визнав і наполягав на тому, що трагедія сталася через те, що його засліпило сонце.

Ірина Ноздровська як юрист брала активну участь у суді.

27 грудня минулого року суд відхилив запит адвокатів Дмитра Россошанського про те, щоб їхнього підзахисного достроково звільнили з в'язниці за законом про амністію.

"Суд апеляційної інстанції врахував всі істотні порушення кримінально-процесуального закону, які були здійснені під час розгляду справи в суді першої інстанції, і направив матеріали справи на новий розгляд", - написала Ірина Ноздровська у своєму останньому пості на Facebook 28 грудня.

Близькі Ірини Ноздровської пов'язують її смерть саме з цією справою й заявляють, що жінці та її родині неодноразово надходили погрози від сім'ї Дмитра Россошанського, зокрема його батька.

Про це згадується й у судовому вироку по справі Россошанського. Там наводять слова Ірини Ноздровської, що обвинувачений "ніколи не просив вибачення, не відшкодував шкоду, натомість висловлював погрози і образи".

У родині Россошанського ситуацію не коментують.

Один з товаришів Ірини Ноздровьскої розповів ВВС Україна, що, за його даними, батька Дмитра Россошанського вже допитували у поліції.

Також є дані про конфлікт Ірини Ноздровської з колишнім чоловіком сестри через право зустрічатися з її дитиною. Жінка звинувачувала його у тому, що він перешкоджає її родині бачитися з сином загиблої сестри та підтримує на суді Дмитра Россошанського.

Поліція продовжує допити по справі Ноздровської. Однак про те, чи висунули комусь офіційні підозри, поки що не повідомляється.