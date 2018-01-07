У Саудівській Аравії судитимуть принців за страйк перед палацом

Копирайт изображения AFP Image caption Принци влаштувати сидячий протест перед королівським палацом у Ер-Ріяді, вимагаючи повернути їм виплати з казни

Влада Саудівської Аравії заявила, що 11 принців королівської крові, які влаштували сидячий страйк біля палацу на знак протесту проти припинення їм виплат із казни, постануть перед судом.

Генпрокурор країни Сауд аль-Моджіб заявив, що ніхто із громадян не може стояти вище закону.

У четвер 11 принців влаштували акцію протесту біля королівського палацу в Ер-Ріяді, після того як влада вирішила припинити оплачувати їхні рахунки за воду й електрику.

Вони також вимагали компенсації за смертний вирок, винесений їхньому родичу, що був засуджений за убивство і страчений у 2016 році.

Принців узяли під варту. За словами генпрокурора, їх утримують у тюрмі суворого режиму «Аль-Хаєр» на південь від столиці, їм висунули обвинувачення за кількома кримінальними статтями.

"Хоч їм сказали, що їхні вимоги незаконні, 11 принців відмовилися залишати площу перед палацом, порушивши громадський порядок", - заявив прокурор.

Імен принців поки що не називають.

У червні минулого року, одразу після оголошення наслідним принцом сина короля Мохаммеда біл Салмана, Саудівська Аравія почала низку фінансових і правових реформ. Країна постає перед проблемою високого рівня безробіття і соціальною нерівністю.

Влада також намагається скоротити залежність економіки від доходів від експорту нафти. Державні витрати скорочуються, у тому числі скасовані деякі урядові субсидії.

Ціні на бензин в країні майже подвоїлися, запроваджений податок у розмірі 6% на товари і послуги, в тому числі на продовольчі товари і комунальні послуги.

Минулого року у рамках кампанії із боротьби з корупцією влада арештувати десятки принців, включно із членами уряду.