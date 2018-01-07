Силовики не зафіксували порушень перемир’я у зоні АТО на Різдво

Копирайт изображения UNIAN Image caption Українські військові кажуть, що уперше від початку року не зафіксували порушення режиму припинення вогню за день

Сили АТО заявляють про відсутність обстрілів на Донбасі у день Різдва, 7 січня. Про це йдеться у зведенні штабу АТО.

"Сьогоднішній день у районі проведення АТО, вперше у новому році пройшов без порушень режиму припинення вогню", - йдеться в заяві.

Так зване "новорічне перемир'я" на Донбасі оголосили 23 грудня минулого року, однак майже одразу всі сторони заявляли про його порушення.

Вранці у неділю штаб АТО заявляв, що за попередню добу сепаратисти тричі порушили режим припинення вогню, зокрема на Луганщині вели обстріли з важких 120-мм мінометів.

Українські військові також з посиланням на українських офіцерів у Спільному центрі з координації перемир'я на Донбасі (СЦКК) заявляли про те, що незаконні збройні формування "ДНР" і "ЛНР" під прикриттям "новорічного перемир'я" облаштовують нові позиції на лінії фронту.

У самопроголошеній "ДНР" у відповідь заявили, що за минулу добу українська армія чотири рази порушила перемир'я. Сепаратисти стверджують, що сили АТО з мінометів і стрілецької зброї обстрілювали околиці Горлівки, Спартака та Ясинуватої. Про свої втрати у "ДНР" не повідомляють.