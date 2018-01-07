У адміністрації Трампа стали на захист його психічного здоров’я

Копирайт изображения AFP Image caption У неділю президент Дональд Трамп повернувся до Вашингтона після наради верхівки Республіканської партії

Провідні представники адміністрації президента США Дональда Трампа висловлюються на захист його психічного здоров'я — після публікації скандальної книжки журналіста Майкла Волффа "Вогонь і лють: усередині Білого дому Трампа", що змальовує доволі нестабільний портрет американського президента.

Так керівник ЦРУ Майк Помпео, призначений паном Трампом минулого року, у інтерв'ю Fox News назвав описану в книзі нестачу компетенції у президента "абсурдом і чистою фантазією".

"Президент зацікавлений, він розуміє складні речі, він ставить нашій команді у ЦРУ справді складні запитання", — заявив Помпео, відкинувши закиди у тому, що Дональду Трампу буцімто не вистачає допитливості.

Тим часом президентський політичний радник Стівен Міллер у інтерв'ю CNN також підтримав пана Трампа, назвавши його "політичним генієм". Він назвав журналіста Майкла Волффа "сміттєвим автором сміттєвої книжки", а про колишнього радника президента Трампа Стіва Беннона, на якого у книзі посилається Вулфф, заявив, що той "не має зв'язку з реальністю".

Водночас поява Міллера на CNN закінчилася тим, що ведучий телеканалу Джейк Теппер обірвав політичного радника, назвавши його "догідливим".

Раніше на захист психічного здоров'я президента США став держсекретар США Рекс Тіллерсон.

Книга, що здійняла шторм

"Вогонь і лють: усередині Білого дому Трампа" надійшла у продаж 5 січня, за кілька днів до обіцяної публікації і після погроз юристів Дональда Трампа засудити видавця. Книжка миттєво стала бестселлером.

У ній журналіст Волфф, що, як він сам заявляє, провів сотні годин у Білому домі, розмовляючи із його працівниками, стверджує, що команда Трампа не очікувала його перемоги на президентських виборах і була захоплена цим зненацька. Крім того, опитані Волффом працівники адміністрації у книзі кажуть про слабке психічне здоров'я президента, а провідні посадовці і радники називають пана Трампа "ідіотом".

Волфф також заявив, що особисто говорив для книги і з самим Трампом — але той міг не знати, що це були інтерв'ю.

Книга спричинила нову хвилю суперечок між Дональдом Трампом і його колишнім радником Стівеном Бенноном, адже у ній Беннон звинувачує старшого сина президента Дональда Трампа- молодшого у "зрадницькій" поведінці під час його зустрічі із російським юристом Наталією Весельницькою.

Сам Беннон уже спробував заперечити приписувані йому слова. У заяві, що з'явилася на сайті Axios, він називає Дональда Трампа-молодшого "патріотом і доброю людиною" і запевняє, що його підтримка президента — "непохитна".

Сам Дональд Трамп напередодні увечері висловився у Twitter про скандальну книжку, назвавши себе "стабільним генієм", а Волффа - "лузером".

"Взагалі-то, упродовж усього мого життя моїми найбільшими активами були психічна стабільність і те, що я був, як би це, дуже розумним. Горбата Гілларі Клінтон також погано розігрувала ці карти і, як усі знають, прогоріла. Я із ДУЖЕ успішного бізнесмена став телезіркою, а потім - президентом США (із першої спроби). Я думаю, через це мене можна розцінювати не як розумного, а як генія… і дуже стабільного генія!" — написав президент напередодні.

У неділю він додав: "Я змушений був поратися із фейкомими новинами від найпершого дня, коли оголосив, що висуватимуся в президенти. Тепер мені доводиться поратися із фейковою книжкою, написаною цілковито дискредитованим автором. Рональд Рейган мав ті ж самі проблеми і впорався з ними. Тож впораюся і я!"

Рональду Рейгану, що посідав крісло президента США з 1981 по 1989 роки, також закидали проблеми із психічним здоров'ям, хоч деякі оглядачі називають це порівняння не вельми вдалим для Дональда Трампа, адже у Рейгана таки виявили хворобу Альцгеймера.