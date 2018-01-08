"Золотий глобус": актори в чорному і промови проти домагань
Фільм "Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі" та серіал "Велика маленька брехня" - головні переможці премії "Золотий глобус", яку з 1944 року присуджує Голлівудська асоціація іноземної преси.
"Велика маленька брехня" отримала статуетку у номінації "найкращий міні-серіал або телефільм", Ніколь Кідман здобула нагороду за найкращу жіночу роль у цьому міні-серіалі, а актриса Лора Дерн як найкраща актриса другого плану, найкращий актором другого плану став Олександр Скарсгард. Таким чином, драматична історія про подруг і вбивство на шкільному балі отримала чотири "Глобуси".
"Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі" визнали кращим повнометражним драматичним фільмом 2017 року. Стрічка отримала статуетки за найкращий сценарій та найкращу актрису - це Френсіс Макдорманд, найкращий актором другого плану також став представник цього фільму - Сем Роквелл.
Антиутопію "Розповідь служниці" визнали кращим драматичним серіалом року, головна акторка серіалу Елізабет Мосс отримала статуетку у номінації "Найкраща актриса в драматичному серіалі".
Найкращим актор в драматичному фільмі став Гарі Олдман за роль Вінстона Черчіля у драмі "Темні часи".
Найкращим актором у комедійному серіалі став Азіз Ансарі - "Майстер не на всі руки". Юен МакГрегор з "Фарго" здобув статуетку у номінації "Найкращий актор у телефільмі або міні-серіалі".
Джеймс Франко здобув нагороду за те, що зіграв легендарного режисера Томмі Вайсо у фільмі "Горе-творець". Номінація - "Найкращий актор в комедії або мюзиклі".
Це була перша церемонія такого роду після серії секс-скандалів, які сталися у Голлівуді.
Ряд акторів прийшли на нагородження в траурному чорному в знак протесту проти сексуальних домагань.
Червона доріжка перетворилася у чорну на знак протесту проти сексизму.
"Золоті глобуси" щорічно вручають в січні за результатами голосування приблизно 90 іноземних журналістів, які живуть у Голлівуді.
Історія оновлюється.