Вибух у Сирії: понад 20 загиблих

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Щонайменше 23 людини загинули і численні отримали поранення під час великого вибуху у сирійському місті Ідліб на північному заході Сирії, яке контролюють повстанці.

Центр моніторингу прав біженців, який базується у Британії, повідомляє, що вибух стався у одному з штабів повстанців.

Серед загиблих - семеро цивільних.

Поки неясно, що спричинило вибух. Є повідомлення про автомобільну бомбу, інші кажуть про повітряну атаку.

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Центр моніторингу, який спостерігає за громадянською війною в Сирії через низку джерел, повідомив, що на місці працюють рятувальні команди.

Провінція Идліб на кордоні з Туреччиною є однією з останніх основних сил опору президенту Башару Асаду.

Сирійська армія та її союзники пообіцяли повернути Ідліб та сусідню провінцію Хам.

Останні тижні в Ідлібі сталися жорстокі сутички, коли армія намагалася захопити дорогу між Дамаском і Алеппо.