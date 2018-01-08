Вибух у Сирії: понад 20 загиблих
Щонайменше 23 людини загинули і численні отримали поранення під час великого вибуху у сирійському місті Ідліб на північному заході Сирії, яке контролюють повстанці.
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Центр моніторингу прав біженців, який базується у Британії, повідомляє, що вибух стався у одному з штабів повстанців.
Серед загиблих - семеро цивільних.
Поки неясно, що спричинило вибух. Є повідомлення про автомобільну бомбу, інші кажуть про повітряну атаку.
Центр моніторингу, який спостерігає за громадянською війною в Сирії через низку джерел, повідомив, що на місці працюють рятувальні команди.
Провінція Идліб на кордоні з Туреччиною є однією з останніх основних сил опору президенту Башару Асаду.
Сирійська армія та її союзники пообіцяли повернути Ідліб та сусідню провінцію Хам.
Останні тижні в Ідлібі сталися жорстокі сутички, коли армія намагалася захопити дорогу між Дамаском і Алеппо.