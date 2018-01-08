Ізраїльські археологи знайшли доісторичний "рай"
Ізраїльські археологи виявили неподалік від Тель-Авіва стоянку доісторичних людей, яку вони називають райським місцем для мисливців-збирачів, які жили там приблизно півмільйона років тому.
На місці розкопок між магістраллю і населеним ізраїльськими арабами містечком Джальджуліей знайшли сотні крем'яних сокир та інших предметів побуту.
За словами експертів, в той час в цьому місці протікала невелика річка, тут була пишна рослинність і водилося безліч тварин, що створювало ідеальні умови для життя доісторичних людей.
Ран Баракаі, голова кафедри археології Тель-Авівського університету, зазначає, що стоянка на диво добре збереглася.
"Для людей в ті часи це було свого роду раєм, і вони сюди постійно поверталися", - говорить він.
"Річка приносила сюди кремнієві камені з сусідніх пагорбів, так що вони могли робити ножі та сокири прямо тут, на місці. Річка також привертала диких тварин, і на них ми можна було тут же полювати, а потім їх їсти. Тут було все, що потрібно доісторичній людині", - говорить він.
Стоянку знайшли на глибині приблизно в п'ять метрів під сучасною поверхнею, і, судячи зі знайдених предметів, нею користувалися предки сучасної людини - Homo erectus.
Управління старовини Ізраїлю, чиї фахівці також брали участь в розкопках, заявляє, що знайдені предмети проливають світло на життя наших предків.
"Це приголомшливе відкриття через те, що всі предмети в дуже доброму стані, і це допомагає нам краще зрозуміти матеріальну культуру тієї епохи", - говорить голова відділу розкопок управління Мааян Шемер.
"Немає жодних сумнівів у тому, що дослідники, які будуть ретельно вивчати ці предмети, допоможуть нам краще зрозуміти життя і звичаї людей в цей період", - додає вона.
Археологи почали розкопки на цьому місці в 2017 році, після того, як було оголошено, що ця ділянка виділяється під забудову.
Людина прямоходяча (Homo erectus) - найдавніший викопний вид людей, які вміли ходити на двох ногах. Вони вважаються безпосередніми предками сучасної людини.
Вони були більшими і сильнішими за сучасних людей, але їхній мозок був менш розвинений.