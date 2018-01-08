Ізраїльські археологи знайшли доісторичний "рай"

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Ізраїльські археологи виявили неподалік від Тель-Авіва стоянку доісторичних людей, яку вони називають райським місцем для мисливців-збирачів, які жили там приблизно півмільйона років тому.

На місці розкопок між магістраллю і населеним ізраїльськими арабами містечком Джальджуліей знайшли сотні крем'яних сокир та інших предметів побуту.

За словами експертів, в той час в цьому місці протікала невелика річка, тут була пишна рослинність і водилося безліч тварин, що створювало ідеальні умови для життя доісторичних людей.

Ран Баракаі, голова кафедри археології Тель-Авівського університету, зазначає, що стоянка на диво добре збереглася.

"Для людей в ті часи це було свого роду раєм, і вони сюди постійно поверталися", - говорить він.

Копирайт изображения TEL AVIV UNIVERSITY Image caption Місце розкопок, поруч з автострадою, віддали під забудову

"Річка приносила сюди кремнієві камені з сусідніх пагорбів, так що вони могли робити ножі та сокири прямо тут, на місці. Річка також привертала диких тварин, і на них ми можна було тут же полювати, а потім їх їсти. Тут було все, що потрібно доісторичній людині", - говорить він.

Стоянку знайшли на глибині приблизно в п'ять метрів під сучасною поверхнею, і, судячи зі знайдених предметів, нею користувалися предки сучасної людини - Homo erectus.

Управління старовини Ізраїлю, чиї фахівці також брали участь в розкопках, заявляє, що знайдені предмети проливають світло на життя наших предків.

"Це приголомшливе відкриття через те, що всі предмети в дуже доброму стані, і це допомагає нам краще зрозуміти матеріальну культуру тієї епохи", - говорить голова відділу розкопок управління Мааян Шемер.

"Немає жодних сумнівів у тому, що дослідники, які будуть ретельно вивчати ці предмети, допоможуть нам краще зрозуміти життя і звичаї людей в цей період", - додає вона.

Копирайт изображения Alamy Image caption Стоянку знайшли на глибині приблизно в п'ять метрів під сучасною поверхнею

Археологи почали розкопки на цьому місці в 2017 році, після того, як було оголошено, що ця ділянка виділяється під забудову.

Людина прямоходяча (Homo erectus) - найдавніший викопний вид людей, які вміли ходити на двох ногах. Вони вважаються безпосередніми предками сучасної людини.

Вони були більшими і сильнішими за сучасних людей, але їхній мозок був менш розвинений.