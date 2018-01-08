Позов проти прокуратури: навіщо Манафорт лізе на рожен?

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Бізнесмен і політтехнолог Пол Манафорт подав до суду на мін'юст США, заступника міністра юстиції Рода Розенстайна і призначеного ним в травні спецпрокурора Роберта Мюллера, який має розслідувати ймовірне втручання Росії в американські вибори 2016 року.

В кінці жовтня пана Манафорта і його партнера Ріка Гейтса притягнули до кримінальної відповідальності за приховування офшорних рахунків, ухилення від реєстрації в якості іноземних агентів, відмивання грошей і брехню в офіційних документах.

Позов Манафорта, який подали у той же вашингтонський федеральний суд, де слухається його кримінальна справа, заперечує право спецпрокурора Мюллера залучати людей за злочини, що виходять за межі дорученого йому "російського розслідування".

Консервативні юристи, такі як колишній федеральний прокурор Ендрю Маккарті, вважають, що Манафорт піднімає дуже важливе питання про межі юрисдикції Мюллера, але думають, що його позов не має судової перспективи.

Манафорт лізе на рожен

Копирайт изображения Inpho Image caption Роберт Мюллер славиться у Вашингтоні своєю принциповістю і чесністю

За словами Маккарті, який був головним прокурором на історичному процесі сліпого шейха Омара Абдель-Рахмана, якого звинувачували в спробі вибуху ряду нью-йоркських визначних пам'яток, якщо обвинувачений заперечує юрисдикційну компетентність пред'явлених йому звинувачень, то зазвичай він звертається до свого судді з клопотанням закрити справу.

Але в даному випадку захисники Манафорта вважали за краще порушити проти його обвинувачів цивільний позов, який буде розглядати інший федеральний суддя. Так зазвичай не роблять.

По-друге, не виключено, що це маневр розсердить федеральну суддю Емі Берман-Джексон, яка розглядає кримінальну справу Манафорта.

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Його долю вирішуватимуть присяжні, а не вона, але від судді теж багато що залежить, і знаючі люди не розуміють, заради чого захист Манафорта поліз на рожен.

На відміну від інших осіб, задіяних на даний момент спецпрокурором Мюллером, - Джорджа Пападопулоса і генерала Майкла Флінна, - Манафорт не визнав провину з розрахунку на поблажливість, а пішов ва-банк і кинув прокурорам виклик.

"Рибальська експедиція"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Противники Трама підтримують розслідування проти його отчення

Рано чи пізно переважна більшість американських обвинувачених у федеральних справах вирішують піти шляхом Пападопулоса і Флінна. Судячи з обвинувальних документів, справа Манафорта має вельми солідну доказову базу, тому в один прекрасний день він може передумати і почати домовлятися з прокуратурою.

Але оскільки він почав з того, що подав на неї до суду, не виключено, що прокуратура буде менше налаштована проявляти до нього поблажливість.

Призначаючи Мюллера, Розенстайн доручив йому розслідувати "контакти і / або координацію між російським урядом і особами, пов'язаними з виборчим штабом президента Дональда Трампа, або обставини, які виявилися або могли виявитися в ході розслідування".

Адвокати Манафорта пишуть, що мін'юст таким чином видав Мюллеру не передбачену законом індульгенцію розслідувати все, на що він може наштовхнутися в ході своєї роботи, і залучати людей до суду за речі, які не мають стосунку до предмета, який йому спочатку доручили розслідувати.

У США треба спочатку упевнитися в наявності конкретного злочинного діяння і лише потім призначити прокурора, який буде ним займатися.

Прокурорів зазвичай не відправляють у так звані "рибальські експедиції" на пошуки злочинів.

Мюллер копає не там

Копирайт изображения Getty Images Image caption Манафорт керував виборчим штабом Трампа

Як говориться в позовній заяві Манафорта, розслідування Мюллера зосередилося на його ділових операціях, здійснених аж в 2005 році, "майже за десятиліття до початку президентської кампанії Трампа". До того ж ці операції були відомі владі США вже багато років, зазначають адвокати Манафорта.

27 жовтня 2017 Мюллер отримав санкцію великого журі на залучення Манафорта до суду. В обвинувальному висновку немає жодного слова про зв'язки Манафорта з російським урядом.

Жодне з висунутих йому звинувачень не має стосунку до недовгого періоду, коли він очолював в 2016 році виборчий штаб Трампа.

Як говориться в позовній заяві, Мюллер вийшов за рамки своїх повноважень і розслідував справи давно минулих днів, а саме, участь Манафорта в якості консультанта в передвиборних кампаніях на Україні і лобіювання в США, що закінчилося в 2014 році.

Все це не мало жодного відношення до передвиборчої кампанії 2016 року в США.

Обговорили і забули

Що ж до доказової бази обвинувачень Мюллера, то вона була зібрана аж ніяк не в ході дорученого йому Мін'юстом розслідування.

Ще в 2007 році ЗМІ повідомили, що за два роки до цього Манафорт почав працювати у Віктора Януковича, і що фірма Манафорта не зареєстрована як лобіст в Мін'юсті США.

За словами його захисників, 30 липня 2014 року Манафорт добровільно зустрівся з прокурорами з мін'юсту і слідчими ФБР для бесіди про своє лобіюванні за кордоном.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Спочатку Трамп обіцяв допомагати Мюллеру, але потім почав критикувати його

Він також розповів їм про свої офшорні рахунки на Кіпрі. Співробітники мін'юсту запевнили його, що бесіда пов'язана з їх спробами допомогти Україні в пошуках викрадених у неї активів.

Розслідування мін'юсту з приводу Манафорта було без наслідків закрито невдовзі після бесіди, багатозначно пишуть його адвокати.

Скептики відзначають, що якщо від Манафорта відчепилися в 2014 році, то це не означає, що влада не може знову прив'язатися до нього зараз. Хоча такі випадки бували.

Полювання на мисливця на відьом?

Мін'юст назвав претензії Манафорта "нісенітницею", але філософськи зауважив, що "обвинувачений вільний подавати в суд, скільки йому заманеться".

Ліберальні коментатори пишуть, що його позов проти мін'юсту являє собою прозору спробу включитися в кампанію дискредитації Мюллера і його розслідування, яку підтримує Трамп і його прихильники.

В останні місяці ця кампанія набирає силу.

"Ще нещодавно це була самотня битва, - зауважив Washington Post в кінці грудня Том Фиттон, який очолює консервативний аналітичний центр Judicial Watch. - Але наші тривоги з приводу Мюллера почали приносити плоди".

Трамп спочатку обіцяв Мюллеру повне сприяння, але потім почав називати його розслідування "найбільшим полюванням на відьом в історії".

На початку грудня його претензії до спецпрокурорів зазвучали з новою силою після того, як ЗМІ розповіли, що Пітер Строк, заступник начальника контррозвідувального управління ФБР, не переносить Трампа і називав його "ідіотом" у дипломатичному листуванні зі своєю коханкою Лізою Пейдж, яка працювала юристом в тому ж ФБР.

Прихильників Трампа розбурхало те, що Строк грав одну з ключових ролей в розслідуванні справи про приватний поштовий сервер Гілларі Клінтон, яка врешті-решт відбулася легким переляком, а потім підключився до розслідування зв'язків Трампа з Росією, очолюване Мюллером.

Правда, в кінці липня Мюллер дізнався про настрої Строка і негайно відсторонив його від розслідування по Трампу. Строка перевели до відділу кадрів ФБР, що розцінювалося як пониження.

Заступники цього відомства парирували, що в ньому служать люди самих різних поглядів, але це не заважає їм ставитися до справи неупереджено.

Це, однак, не розвіяло сумнівів трампістів щодо Мюллера. Вони також швидко встановили з відкритих джерел, що приблизно половина юристів, яких він набрав в свою команду, відправляла політичні пожертвування демократам.

Закриті документи

Значну роль в кампанії проти Мюллера грає вищевказаний Judicial Watch, який не давав спокою ще Біллу Клінтону численними позовами проти його адміністрації. Користуючись позовами і "Законом про свободу інформації", ця некомерційна організація з щорічним бюджетом в 50 млн доларів і штатом в 50 співробітників зуміла витребувати у урядових відомств купу закритих документів.

Копирайт изображения Reuters Image caption Деякі вважають, що позов Манафорта проти Мюллера - частина кампанії, яку веде оточення Трампа проти неугодного спецпрокурора

Наприклад, під час передвиборної кампанії 2016 року вона отримала тисячі імейлів, відправлених Гілларі Клінтон під час перебування її на посаді держсекретаря.

Співробітники Тома Фіттона витребували восени, згідно "Закону про свободу інформації", електронний лист, який відправив у січні минулого року один із старших помічників Мюллера, колишній федеральний прокурор Ендрю Вайсман.

Він писав, що дуже пишається вчинком Селлі Йейтс, яка виконувала в той момент обов'язки голови Мін'юсту і принципово відмовилася відстоювати в судах указ Трампа, що обмежує в'їзд особам з ряду мусульманських країн.

Захисники Трампа давно ставилися до Вайсману з сумнівом. Цей імейл лише підкріпив їх підозри.

Манафорт підлещується перед Трампом?

Розмірковуючи про мотиви незвичайного позову Манафорта до своїх прокурорів, коментатори ліберального сайту Politico припускають, що він включився в кампанію проти Мюллера в надії на сприяння Трампа, наприклад, на президентське помилування.

Проблема в тому, що поки Трамп не виявив бажання допомогти Манафорту. Президент неодноразово говорив теплі слова про Флінна, але жодного разу не згадав Манафорта після того, як його колишнього начальника штабу притягнули до суду.

Крім того, можливості Трампа в будь-якому випадку не безмежні. Він не в змозі милувати людей, засуджених не федеральними судами, а судами штатів.

Повідомляють, що Мюллер взаємодіє з генеральним прокурором Нью-Йорка, який може залучити Манафорта і у своїй юрисдикції.