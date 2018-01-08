Пожежа на нафтовому танкері біля Китаю: є загроза вибуху

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Влада Китаю повідомила про загрозу вибуху і затоплення палаючого танкера Sanchi у Східно-китайському морі.

Існує загроза екологічної катастрофи, оскільки з танкера продовжує витікати нафта.

Танкер Sanchi під прапором Панами віз нафту з Ірану до Південної Кореї, коли зіткнувся у Східно-китайському морі з вантажним кораблем, який перевозив зерно. Це сталося ще в суботу, 6 січня.

Танкер може потонути, повідомляють китайські чиновники.

Рятувальна операція триває. Рятувальники, які намагаються дістатися до танкера, зіткнулися з токсичними викидами від горіння нафти.

Знайдене тіло одного з членів команди. Залишається дуже мало шансів, що хтось з 32 членів екіпажу танкера вижив. Команду корабля, з яким зіткнувся танкер, врятували.

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Інцидент стався приблизно за 260 км (160 миль) від узбережжя Шанхаю.

Танкер має на борту 136 тисяч тон конденсату, який є легкою версією неочищеної нафти.

Конденсат перевозять у резервуарах під високим тиском, він зріджується коли витікає.

Витікання цієї сировини дуже відрізняються від того, що залишається на воді після розливу сирої нафти. Його набагато важче виявити і очистити, ніж нафту.

Ця речовина є більш вибухонебезпечною, ніж сира нафта. З неї роблять реактивне паливо, бензин, дизельне паливо.

Конденсат є надзвичайно токсичним і шкідливим для навколишнього середовища.

Що стало причиною зіткнення танкера і вантажного корабля, невідомо.

Китай відправив кілька кораблів для здійснення пошуково-рятувальних операцій, у той час, як Південна Корея допомагала з кораблем берегової охорони і вертольотом.

Військово-морський флот США направив військовий літак, який допомагав у рятувальних заходах.