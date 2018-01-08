Лікарі успішно розділили з'єднаних близнючок

Копирайт изображения AFP Image caption Дівчатка народилися з'єднаними в районі живота

Операція з порятунку життя палестинських з'єднаних близнючок із сектора Газа пройшла успішно. Про це повідомили лікарі в Саудівській Аравії, які оперували дівчаток.

Дівчаток на ім'я Фара і Ганін прооперували в дитячій лікарні короля Абдулли в Ер-Ріяді.

У них була спільна нога, але окремі серця і легені.

Дівчаток із батьком привезли до Саудівської Аравії на операцію, бо лікарі попереджали, що на батьківщині вони помруть.

Близнючки народилиися в жовтні з'єднаними в районі живота і нижньої частини тіла.

Лікарі, які оперували палестинських близнючок, назвали операцію успішною в заяві, що її поширила Саудівська пресова агенція.

У заяві сказано, що під час операції, яка проходила в дев'ять етапів, дівчаткам роз'єднали кишковики, печінку і таз.

Копирайт изображения AFP Image caption У грудні близнючок привезли на лікування в Саудівську Аравію

Як повідомили саудівські ЗМІ, близнючок доправили літаком до Саудівської Аравії в грудні, а перед цим їх зі смуги Газа привезли до Йорданії.

У секторі Газа якість медицини погіршилася внаслідок блокади, повторних спалахів збройного конфлікту, палестинських політичних поділів і бюджетних скорочень, повідомляє ООН. Тому там просто немає можливостей для таких складних операцій.

Ізраїль та Єгипет уже 10 років утримують територіальну та морську блокаду сектору Газа, намагаючись запобігти нападам бойовиків, які там базуються.