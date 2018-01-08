Вбивство Ноздровської: МВС повідомляє про арешт підозрюваного

Копирайт изображения УНІАН Image caption Активісти вимагають швидкого розслідування справи

В Україні затримано підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на директора департаменту комунікації МВС України Артема Шевченка.

"Затримано особу, яка об'єктивно підозрюється в скоєнні злочину", - цитує пана Шевченка агентство.

Деталі він не уточнив, зазначивши, що більш детальну інформацію МВС України оприлюднить пізніше.

Напередодні Національна поліція повідомила, що над розслідуванням убивства Ірини Ноздровської, незважаючи на свята, працюють 300 співробітників Нацполіції.

Юриста і громадську активістку Ірину Ноздровську виявили вбитою з численними ножовими пораненнями 1 січня. Тіло жінки знайшли в річці в селі Демидів Вишгородського району, де вона жила.

Вона зникла 28 грудня 2017 року по дорозі з Києва додому .

На наступний день поліція озвучила чотири головні версії слідства: професійна діяльність як юриста, хуліганство, спроба зґвалтування та діяльність у справі про загибель сестри Ірини Ноздровської Світлани Сапатинської. Вона померла 30 вересня 2015 року, її збив автомобіль.

Копирайт изображения FACEBOOK ІРИНИ НОЗДРОВСЬКОЇ Image caption Правозахисниця Ірина Ноздровська

За кермом машини був житель села Демидів Дмитро Россошанський, якого згодом засудили до семи років в'язниці. Сам він свою вину не визнав і наполягав на тому, що трагедія сталася через те, що його засліпило сонце.

Ірина Ноздровська як юрист представляла в суді інтереси своєї сім'ї.

Похорон жінки відбудеться 9 січня.